A poche ore dalle presentazioni ufficiali dei cantanti in gara sale la febbre da Sanremo. La 71esima edizione vedrà alla conduzione ancora il dinamico duo Amadeus-Fiorello e sarà unica nel suo genere, in quanto prima edizione dopo un evento drammatico di scala globale. Con ancora freschi nella memoria i momenti migliori dell’ultima edizione, la domanda è: “Cosa aspettarsi? Come sarà?” ma, soprattutto,”Chi si esibirà sul palco?“.

Tra nuovi arrivi e grandi ritorni, chi scommette su uno piuttosto che su un altro, c’è qualcuno che ha voluto dire la sua ed è Red Ronnie che ha anticipato i big in gara.

Red Ronnie “svela” i big

Con un post su Facebook, il noto giornalista e conduttore ha spoilerato a tutta Italia quali saranno i big in gara. L’annuncio ufficiale arriverà giovedì 17 dicembre, insieme alla presentazione del Festival.

“Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele” ha scritto Red Ronnie, “Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di Rai Uno”. Non solo i nomi dei big, ma anche il papabile vincitore della Kermesse, come lui stesso ha scritto: “Vorrebbero far vincere Achille Lauro.

Amen”.

I big in gara secondo Red Ronnie

Chi sono dunque i big che parteciperanno alla 71esima edizione del Festival di Sanremo? Ecco la lista: Arisa, Malika Ayane, Annalisa, Joe Evan, Comacose, i Maneskin, Willie Peyote, Achille Lauro e Annalisa (che già avevano stupito il pubblico con il duetto dedicato alle cover lo scorso anno), Francesco Renga, Max Gazzè, Fedez e Francesca Micheli, Colapesce e Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo (senza Morgan), Leo Gassmann e Lo Stato Sociale.

Non manca però una frecciatina conclusiva di Red Ronnie: “Ne mancano quattro” scrive, “Qualcuno di questi potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso”.

Nei giorni scorsi erano stati annunciati anche i nomi di Fasma (che ha gareggiato tra i giovani nella scorsa edizione), Michele Bravi, che però ha smentito, Giusy Ferreri, Loredana Berté, il trio Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, Rocco Hunt, Federico Rossi (ex Benji e Fede).

