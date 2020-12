A poche ore dall’inzio della serata dedicata a Sanremo Giovani, dove Amadeus annuncerà il 26 big in gara nella prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la spiazzante notizia che Morgan è stato escluso dalla giuria.

Il cantante non ci sarà questa sera e, con una nota, l’organizzazione dell’evento ha spiegato il perché. Proprio nelle scorse ore Morgan aveva duramente attaccato Amadeus e l’organizzazione del Festival per la sua esclusione dalla gara e l’ammissione, invece, di Bugo.

Morgan fuori da Sanremo Giovani

Sono state proprio le dure parole usate da Morgan nelle scorse ore, a seguito della sua esclusione dalla Kermesse a far decidere per il suo allontanamento dal tavolo della giuria.

Come si legge i una nota rilanciata anche da Ansa la decisione è stata definita “Molto sofferta”. “ In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte MORGAN, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani”:

Oltre alla querelle con Amadeus, Morgan è stato allontanato per “Salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla sezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021.

In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”.

Morgan scatenato su Instagram

La scelta di esonerare Morgan dal suo incarico non è stata ben accettata dal cantautore, che si è scatenato su Instagram raccontando in diretta cosa gli è accaduto non appena arrivato al casinò.

“Sono qui in quel di Sanremo dove, giunto per lavoro, e non certo per vacanza, mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto: il giurato dei cantanti su Rai 1 nazionale.

Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare – ADDIRITTURA? – Vo a pesare!” scrive in rima e poi continua spiegando che si è chiesto il perché: “Chissà mai per qual motivo, forse è che avran paura che li possa smascherare della loro dittatura poco musicale?”

Il poema prosegue con un invito a chi si trova nei paraggi a filmare il momento in cui non lo faranno entrare, per concludere: “Si vedrà senza problema, e ciascun giudicherà, chi è la persona corretta e quali sono i farabutti”.

Il racconto di Morgan prosegue con l’annuncio che gli è stato vietato di fare il tampone all’ingresso e con un’ultima provocazione ad Amadeus: “Volete sapere veramente il mio messaggio esilarante, dato che la mia ironia, e si sa che il disaccordo è altrimenti detto est diabolus in musica ch’a certi pare un rebus. Cosa ho scritto di allarmante al traditore artistico vigente da far tremare i santi e i numi.

E i nomi di chi preudonimamente pensa forse sia sufficiente affiliarsi quello d’Amadeus, senza render conto che magari chi è già nella tomba sia discorsi e tuttora si rigiri bellamente. Quando l’arte musicale è trattata impropriamente?”

