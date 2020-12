Cosa ci aspetta stasera in tv? Rai 1 dedica la serata a Eduardo De Filippo con una trasposizione cinematografica della commedia Natale in casa Cupiello. Per le festività natalizie, torna Enrico Brignano su Rai 2 mentre su Rete 4 va in onda il famosissimo film Ufficiale e gentiluomo. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 trasmetterà il film Natale in casa Cupiello, trasposizione cinematografica dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo. Nella Napoli del 1950, il giorno di Natale è vicino e, come ogni anno, Luca Cupiello sta preparando il presepe.

A nessuno interessano le statuette tanto amate da Luca perché i preparativi per le festività natalizie sono segnati da nervosismi, crisi ed indolenza.

Enrico Brignano torna su Rai 2 per le feste natalizie con lo show di varietà Un’ora sola Vi vorrei.

Politica ed attualità su Rai 3 con #cartabianca.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda Ufficiale e gentiluomo, il film con Richard Gere e Devra Winger che racconta la storia di Zack Mayo.

Figlio di una madre suicida e di un padre ubriacone e donnaiolo, Zack decide di prendere in mano la propria vita e si iscrive all’accademia militare. Durante il percorso, reso ancor più duro dall’istruttore che lo prende di mira, conoscerà l’amicizia di un compagno e l’amore di una ragazza.

Su Canale 5 la serata è dedicata ad Harry Potter e i doni della morte: Parte I. Il Ministero della Magia è ormai nelle mani dei seguaci di Lord Voldemort. Harry e i suoi amici dovranno iniziare una gara contro il tempo alla ricerca degli Horcrux per sconfiggere il Mago Oscuro.

Su Italia 1 Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, conducono Le Iene Show.

Gli altri

La 7 presenta uno speciale del Tg intitolato Cos’è davvero Natale condotto da Enrico Mentana.

Rai 5 propone il film Tesnota, premiato al Festival di Cannes del 2017. Una famiglia ebrea che vive in una remota cittadina del Caucaso viene sconvolta dal rapimento del figlio minore. La famiglia è costretta a vendere la propria impresa e a chiedere un aiuto alla comunità per cercare di trovare i soldi necessari al pagamento del riscatto.

Ma è a questo punto che emergono le frizioni e i conflitti sopiti tra russi e ceceni, tra la ristretta comunità ebrea ed il resto della popolazione. Sarà dunque Ilana, sorella di David, a lottare contro tutto e tutti per sperare di poter rivedere suo fratello.

Su Rai Movie va in onda la commedia italiana Smetto quando voglio.

Per i più piccoli infine, serata all’insegna della magia su Paramout Channel. Alle 21.15 va in onda Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo.