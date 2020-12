Mercoledì 23 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Il Natale è ormai alle porte e su Rai 1 la serata è dedicata alla scoperta di Gerusalemme insieme ad Alberto Angela. Su Canale 5 inizia una nuova fiction che promette ottimo intrattenimento e risate. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 si prospetta un viaggio pieno di scoperte straordinarie a cavallo tra storia, arte e religione. Nella puntata di questa sera di Ulisse: il piacere della scoperta, Alberto Angela ci condurrà nella Gerusalemme ai tempi di Gesù.

Serata dedicata alle avventure del pesce pagliaccio più celebre di sempre su Rai 2. Alle 21.20 va in onda il film d’animazione Alla ricerca di Nemo.

Il programma dedicato agli scomparsi ed ai protagonisti della cronaca di ieri e di oggi non si ferma neanche per le festività natalizie. Su Rai 3, anche questa sera, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4.

In prima tv assoluta, questa sera su Canale 5 andrà in onda la 1ª delle 4 serate dedicate alla nuova fiction Fratelli Caputo. Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci) non si conoscono e non si sono mai visti anche se condividono lo stesso cognome. I due infatti sono fratellastri e figli di Calogero Caputo, da poco deceduto. Cresciuti in maniera completamente differente e in realtà opposte, si ritroveranno a contendersi la stessa poltrona di sindaco e, come prevedibile, inizieranno i guai!

Su Italia 1 Le Iene presentano lo speciale L’incredibile viaggio di Marika.

Gli altri programmi

Alle 21.15 su La7 Andrea Purgatori presenta Atlantide – Storie di uomini e di mondi. La puntata di oggi è dedicata al maestro del cinema italiano Mario Monicelli. Dopo una breve introduzione, andranno in onda 2 dei suoi più celebri film: Parenti serpenti e La ragazza con la pistola.

Su Rai Movie va in onda il classico del 1955 La principessa Sissi con Romy Schneider.

Su Iris va in onda il celebre film di Woody Allen Scoop con Scarlett Johansson e Hugh Jackman.

20 Mediaset propone il 1º capitolo della saga tratta dalla trilogia di J. R. R. Tolkien Il Signore degli Anelli: La compagnia dell’anello.

Infine su Paramount Channel spazio alla commedia sentimentale con Prima o poi mi sposo interpretata da Jennifer Lopez e Matthew McConaughey.

