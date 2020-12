Orietta Berti è tra i big del prossimo Festival di Sanremo. Una gara tutta da vivere, che andrà in scena il prossimo marzo, anche se il Covid tiene sempre tutte le trasmissione televisive col fiato sospeso. Ed è proprio con il Covid che lotta ancora anche Orietta Berti.

Orietta Berti ancora positiva al Covid

“Avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare“, racconta la cantante a Libero. La vera preoccupazione in quel momento era per il marito: “Osvaldo era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni.

La sua ossigenazione va su e giù, ogni due ore lo faccio camminare, prende tachipirina, vitamine e cortisone. Ha male a tutto. Mangia poco, nemmeno i cappelletti in brodo e i passatelli emiliani, dopo provo con quelli verdi con le erbette“. Per ora però anche Orietta Berti resta positiva, “farò un tampone a gennaio, per essere sicura che sia negativo“, racconta. Anche perché nel prossimo anno è atteso un evento che richiederà tutte le sue energie, il Festival di Sanremo.

Orietta Berti al Festival di Sanremo

Orietta Berti, 77 anni, è pronta per un altro Festival di Sanremo.

Tra i big è sicuramente la cantante con l’esperienza più lunga e questo dice molto del suo talento artistico e della capacità di essere sempre moderna. Al momento però si è dovuta concentra sulla salute del marito e sulla sua, tanto da ignorare di essere tra i big che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston: “Quando mi ha chiamato Amadeus non ho manifestato grande entusiasmo: Osvaldo stava male, avevo la testa solo su quello. Ma rimedierò“. La cantante porterà in gara la canzone Quando ti sei innamorato.

In gara ci saranno anche Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willy Peyote, Ermal Meta, Fasma, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè con la TRIFLUOPERAZINA MONSTERY BAND, Ghemon, La rappresentante di lista, Noemi, Random, Colapesce e Dimartino, Annalisa, Bugo, Lo Stato Sociale, Extra Liscio e Davide Toffolo e infine Francesca Michelin e Fedez.