Era l’inizio di dicembre quando Valerio Scanu confessava pubblicamente il suo personale dramma familiare legato all’emergenza sanitaria per la proliferazione del Coronavirus. Il cantante, reso celebre dalla sua partecipazione ad Amici, aveva rivelato del padre, recentemente risultato positivo al Covid-19 e ricoverato in terapia semi-intensiva.

Purtroppo, l’uomo, 64enne, non ce l’ha fatta.

Valerio Scanu: morto il padre 64enne

Un dramma quello che sta vivendo il noto cantante, ex di Amici ed ex big del Festival di Sanremo. La notizia è stata diffusa da La nuova Sardegna: purtroppo non ce l’ha fatta il padre di Valerio Scanu, Tonino Scanu, il 64enne che dall’inizio di dicembre risultava ricoverato in gravi condizioni in terapia semi-intensiva al Mater Olbia dopo aver contratto il Coronavirus.

Era ricoverato in terapia in semi-intensiva

La notizia aveva iniziato a circolare settimane fa quando il cantante aveva reso nota la sua preoccupazione a Storie Italiane, raccontando a Eleonora Daniele la travagliata lotta del padre contro il Covid-19. “È andato in ospedale con le sue gambe – raccontava Scanu – dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre.

Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l’ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno trasferito in ospedale. Sono 11 giorni che è intubato – raccontava Scanu – Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma“.

Purtroppo, dopo lunghe settimane di battaglia, il padre di Scanu ha perso la sua battaglia. Putroppo il cantante non è l’unico a dover fare i conti con il Coronavirus. Sono numerosi i personaggi pubblici che durante l’emergenza sanitaria hanno salutato per sempre un proprio caro che ha contratto il virus.

Ricordiamo a questo proposito Piero Chiambretti che ha dovuto dire addio alla madre Felicita.

