Per la prima volta dopo giorni i casi di Coronavirus in Italia scendono sotto i 10 mila, ma cala anche il numero di test nel tanto attesto V-Day. Il numero di positivi stando al bollettino di oggi è di 8.913, su un totale di 59.879 tamponi, a fronte dei 10.407 di ieri su 81.285. Sala dunque il tasso di positività, che oggi sfiora il 15% più del 2% rispetto a ieri. Non cala nemmeno il numero dei decessi, che anzi, si alza leggermente rispetto a quello di ieri sabato 26 dicembre.

Il Veneto continua a registrare il numero più alto di casi positivi, seguito da Emilia Romagna e Lazio.

Covid-19, bollettino del 27 dicembre

Nella giornata di domenica 27 dicembre il tasso di positività al Sars-Cov2 è di 14,88%, a fronte del 12,8% registrato ieri. Gli 8.913 nuovi casi di oggi portano il numero di attualmente positivi in Italia a 581.760 e il totale positivi da inizio pandemia a 2.047.696. Le vittime di oggi sono 305, leggermente in aumento rispetto ai 261 di ieri, un numero che porta a 71.925 il totale dei decessi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Nei dati diramati dal Ministero della Salute sulla situazione epidemiologica del Paese vediamo che al momento sono ricoverati con sintomi 23.571 pazienti, con un aumento di 267 unità, mentre il numero dei guariti sale 1.394.011 con i 7.798 di oggi. Resta più o meno stabile il numero delle terapie intensive con un calo di 2 unità, con un totale di 2.580 unità occupate. Mentre in isolamento domiciliare troviamo 555.609 persone.

Coronavirus, situazione in Italia

La regione che registra più casi in data odierna è il Veneto con 3.337 positivi.

Resta invariato il trend degli ultimi giorni che a seguire vede la regione dell’Emilia Romagna registrare un numero alto di contagi, con 1.283 positivi, e il Lazio appena al di sotto dei 1000 casi, 977 per la precisione.