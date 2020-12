Dopo giorni di coccole, tenerezze e frasi sussurrate all’orecchio la coppia più appassionante del GF Vip cede alla tentazione: Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli finalmente si baciano.

Che ci fosse del tenero tra loro ormai era diventato chiaro a tutti. Gli spettatori del reality a questo punto non faceva altro che chiedersi chi dei due si sarebbe deciso a fare la prima mossa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli è una passione esplosa velocemente. Se, infatti, Petrelli è ormai un inquilino di vecchia data al Grane Fratello Vip per questa edizione, la Salemi non ha varcato la porta rossa prima di qualche settimana fa.

E pure subito si è ambientata, già veterana di una precedente edizione e ben conscia dei meccanismi del gioco.

In poco tempo però è scoccata la scintilla e i due si sono fiondati da subito in una dolcissima e tenerissima amicizia. La magia del Natale poi all’interno della Casa ci ha messo lo zampino.

Il bacio vero tra Giulia e Pierpaolo

Galeotto fu il vischio, sotto il quale i due hanno accettato la sfida dei baci, dopo quello di Marco e Giacomo.

Ma mentre il gioco richiedeva ai partecipanti un semplice bacio a stampo sulla bocca, Giulia e Pierpaolo si sono lasciati trasportare dal momento sotto lo sguardo stupito degli altri inquilini.

Non appena alcuni dei presenti si sono resi conto quello tra la Salemi e Petrelli era un bacio vero hanno subito esultato. “Ma questo era un bacio vero! Hanno messo la lingua. Che soddisfazione” ha urlato qualcuno. “Finalmente un bacio, sono soddisfazioni“. Tutti commenti che hanno imbarazzato la coppia, la quale ha scelto subito di appartarsi in giardino per parlare dei loro sentimenti.

Le immagini che circolano sul web attraverso il video postato sui social parlano da sole.