Dopo i “Gregorelli”, il sequel: i “Prelemi”. Che Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi siano sempre più vicini è ormai un dato di fatto confermato dalle immagini che vengono colte segretamente dalle telecamere indiscrete del Grande Fratello Vip. Teneri abbracci, dolce baci avvolti dalle coperte: tra i due l’intesa è sempre più forte.

Dopo i “Gregorelli” arrivano i “Prelemi” nella casa del GF Vip

Da quanto la “gatta” Gregoraci non c’è più, verrebbe da dire, i due topolini Pretelli e Salemi ballano e si abbracciano. Da giorni ormai le telecamere del Grande Fratello Vip non hanno attenzione per altro se non per quella che è candidata a essere la “coppietta” di questa corrente e lunghissima edizione del reality.

Cambiano di poco gli attanti perché, ancora una volta, al centro del “gossip rosa” della casa c’è l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli. Chiuso il capitolo con Elisabetta Gregoraci che ha abbandonato la casa qualche settimana fa, a cercare di far breccia nel suo cuore c’è Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci scrive all’ex di Pretelli: leggi i messaggi privati

Tenere parole all’orecchio

Tante attenzioni, tanti abbracci e qualche bacio qua e là ma quello che davvero colpisce i fan della nuova presunta “coppietta”, sono le parole che si scambiano a bassa voce nella casa.

“Nessuno ti ha fatto le coccole in questi mesi?“, sussurra la Salemi all’orecchio di Pretelli facendo chiaro riferimento ai mesi che il vippone ha trascorso al fianco della Gregoraci.

#PRELEMI "ho parlato di te, di te e di te" e poi tanti bacini pic.twitter.com/iVwVWi2LzC — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020

Secca la risposta di Pretelli che nega con la testa per poi fare un passo indietro e ammettere che qualche coccola c’è stata seppur scarna. Intanto, fuori, i fan si dividono tra nostalgici e sostenitori ovvero coloro che continuano a sostenere i “Gregorelli” e coloro che invece supportano la nascente coppia Pretelli – Salemi.

Anche in questo caso, solamente il tempo darà le risposte che i telespettatori aspettano.

