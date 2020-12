Sono trascorse poche ore dalla dolcissima sorpresa di Ariadna Romero a Pierpaolo Pretelli fuori dalle mura del GF Vip, e l’ex fidanzata del gieffino ha deciso di rivelare un “segreto” su Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore le avrebbe inviato dei messaggi dopo il suo intervento in trasmissione, sigillando una pagina importante dietro le quinte del reality show.

Ariadna Romero rivela: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci“

Ariadna Romero fa una rivelazione inaspettata su Elisabetta Gregoraci, poche ore dopo la sua sorpresa all’ex fidanzato, e padre del suo piccolo Leo, davanti alla porta rossa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli ha stretto un profondo legame con la showgirl, al punto che le dinamiche del loro feeling non sembrano essersi del tutto esaurite con l’uscita di scena dell’ex moglie di Flavio Briatore dal contesto del reality.

Ancora tanti credono che per i due possa esserci un epilogo roseo fuori dalle mura di Cinecittà, nonostante la Gregoraci, rientrata brevemente in Casa per spronare il ragazzo a fare il suo percorso, abbia più volte liquidato l’intesa come una “amicizia speciale”.

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo – ha rivelato Ariadna Romero in una Instagram story –.

Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica. È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno”.

Il messaggio dell’ex di Pierpaolo Pretelli: “Ci ho visto bene“

A concludere la sua intensa Instagram story, Ariadna Romero si è rivolta direttamente all’ex moglie di Flavio Briatore lanciando un preciso pensiero sul suo conto (e svelando anche l’impressione iniziale sulla showgirl).

“Inutile continuare a parlare – ha scritto la modella sui social –, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene“.

Instagram story di Ariadna Romero

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU ELISABETTA GREGORACI

TUTTO SU PIERPAOLO PRETELLI