Reduce dal ritiro dal Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci apre il suo cuore a Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl racconta come è stato il suo ritorno a casa fra le braccia del figlio Nathan Falco. E, soprattutto, ha scoperto il giudizio dell’ex Flavio Briatore sulla sua avventura nel reality: “Un po’ mi ha sgridata“.

Elisabetta Gregoraci: dal GF Vip a Verissimo

Elisabetta Gregoraci è stata una delle indiscusse protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà ha intrapreso un percorso di riscoperta di se stessa, dei suoi pregi e difetti, delle sue debolezze e dei suoi punti di forza.

Si è tolta di dosso la fastidiosa etichetta di “ex di Flavio Briatore” per mettersi a nudo e raccontarsi a 360°.

La sua esperienza a Cinecittà si è conclusa con un ritiro. La showgirl ha così fatto ritorno a casa dove ha riabbracciato il figlio Nathan Falco, con il quale è pronta a trascorrere le feste. Nella puntata di ieri sera del GF Vip, la Gregoraci ha avuto anche un acceso scontro con Pierpaolo Pretelli. La situazione fra i due sembrava essersi risolta e entrambi si erano ripromessi di ritrovarsi fuori dalla Casa per una cena insieme.

Ma il battibecco a distanza di ieri sera potrebbe rimettere tutto in discussione.

Il giudizio di Briatore sul suo percorso al GF Vip

Ospite di Verissimo, alla sua prima intervista dopo il Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rivela cosa le ha detto l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan dopo l’uscita: “Quando sono uscita mi ha detto che sono stata coraggiosa, che non è stato facile nemmeno per loro.

È stato coinvolto anche lui. Mi ha detto che sono stata molto brava, non era facile. Nathan invece mi ha detto che ho imparato a fare un sacco di piatti nuovi in cucina. Insomma, un po’ tutta la famiglia è stata scombussolata“.

Nello specifico, l’imprenditore è rimasto sorpreso del percorso della showgirl nella Casa, anche se alcune cose avrebbe preferito evitare di vederle. A spiegarlo è la diretta interessata: “Tante cose hanno dato fastidio a Flavio. Un po’ mi ha sgridata, perché molto spesso quando fai un programma così c’è una risonanza molto alta e spesso si dimentica che fuori hai a casa un bimbo di 10 anni che va sul web, vede cose.

Noi abbiamo sempre fatto tutto per proteggerlo, e quindi in questa occasione anche lui è stato tirato in ballo e questo non è stato bellissimo“.

L’annuncio della Gregoraci: “Ho messo gli avvocati“

Tuttavia Elisabetta Gregoraci, una volta uscita dalla Casa, ha dovuto fare i conti con alcune spinose situazioni legate al matrimonio con l’ex marito. Sulle loro nozze e il loro successivo divorzio, infatti, sono state dette parecchie cose ed è addirittura spuntata la voce di un presunto tradimento.

Coloro che hanno speculato sulla fine della loro storia d’amore, diffondendo menzogne e falsità, sono già nel mirino della showgirl, che annuncia: “È stato molto brutto, ho visto cose, ho messo gli avvocati che stanno sistemando tutto. Molto triste tutto ciò, però mi rendo conto che viviamo in un mondo che per avere un po’ di fama e soldi si fa qualsiasi cosa“.

Il rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha instaurato un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli. Le sue parole: “Pierpaolo è stato molto importante là dentro, lì vivi in un’altra dimensione.

Io e lui abbiamo trovato la nostra comfort-zone,. stavamo bene, è stato molto bello. Però non mi sono sentita di andare avanti, a un certo punto lui voleva un po’ di più e io mi sono tirata indietro, perché non me la sentivo di andare oltre. Poi però abbiamo trovato un equilibrio ed è stato molto bello. Non mi sembrava il posto per fare qualcosa in più perché non volevo rovinare questa amicizia che si è creata fra di noi“.

La showgirl ricorda tutti gli abbracci che si sono scambiati: “Tanti abbracci, soprattutto all’inizio.

Là dentro non te ne rendi neanche conto, però è un’amicizia speciale, molto bella e pura, che ha fatto sognare tantissime persone fuori. Per noi gli abbracci sono fondamenti là dentro“.

