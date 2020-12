Nell’edizione più complessa e particolare del Grande Fratello Vip, ormai ci si affida anche ai tarocchi.

Si rimane nell’ambito ludico, naturalmente, ed è Tommaso Zorzi che decide di divertirsi leggendo il futuro nelle carte ad alcuni amici all’interno della Casa. Tra coloro che finiscono nelle “grinfie” dei suoi momenti di chiromanzia c’è Andrea Zelletta, che sembra essere in un momento difficile della sua permanenza nella Casa.

Qualche indizio su cosa potrebbe essere accaduto a Zelletta potrebbe arrivare proprio dalle “previsioni” enigmatiche di Zorzi, che si lascia scappare qualche parola di troppo.

Ma non è solo Andrea Zelletta nel centro del mirino: tra le visioni sul futuro di Zorzi, ci sarebbe anche il podio del reality.

Andrea Zelletta: cosa è accaduto con Natalia Paragoni

Andrea Zelletta è da tempo fidanzato con Natalia Paragoni, ma è ovvio che, a causa del reality, i due non si vedano e non possano interagire quotidianamente da mesi. Ultimamente, la ragazza avrebbe inviato un regalo ed una lettera al fidanzato che, però, avrebbero rabbuiato Zelletta. Non si sa cosa ci fosse scritto nella lettera, ma secondo alcuni non erano buone notizie per Zelletta.

A rendere ancora più probabile questa ipotesi ci sarebbe anche il fatto che Tommaso Zorzi, nel parlare di carte con l’amico, dice alcune frasi che portano a credere che ci sia un terzo incomodo nella coppia Zelletta-Paragoni: “All’improvviso torna quest’uomo e che cosa vorrà quest’uomo da lei? Qui vedo un ‘tre’, è un triangolo (…) Ci sarà un duello tra i due uomini e la ragazza sceglierà l’uomo con … più lungo”. Niente paura, comunque: secondo Zorzi, Zelletta non deve preoccuparsi più di tanto: “La sua ragazza sceglierà te, uscirai vincitore da questo duello”.

Chi vincerà il GF Vip (secondo le carte)

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, le carte avrebbero predetto il podio del GF, tra esclusi ed…eletti. Tra coloro che potrebbero arrivare sul podio, secondo Zorzi (e le sue carte) ci sarebbe Stefania Orlando. Poco favorita invece Giulia Salemi. Per quanto riguarda se stesso, Zorzi ha invece rosee previsioni: quando chiede alle carte come si posizionerà nel programma, esce un sette bello di ottimo auspico: “La carta più bella! Vincitore”.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

Tutto su Tommaso Zorzi

Tutto su Andrea Zelletta