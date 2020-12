“Ciao Papà…“, arriva così, appena qualche ora fa, il terribile messaggio si Gianni Sperti affidato ai social. Un lutto durissimo lo ha colpito e l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di annunciarlo così a tutti i suoi fan.

Lutto per Gianni Sperti

È morto il padre di Gianni Sperti. Un lutto terribile che lo colpisce proprio durante le Feste, appena passato il Natale. Il ballerino lo annuncia sui social, con un brevissimo messaggio su sfondo nero. “Ciao Papà…” sono le parole che gli dedica in questo momento. Un saluto pubblico che coinvolge tutti gli amici e fan di Sperti che riceve anche moltissimo affetto.

Non si sa ancora niente di cosa abbia causato la morte del padre del ballerino, per ora tutti mantengono la massima privacy.

Il sostegno dei vip

Intanto il messaggio pubblicato su Instagram ha scatenato un’ondata di cuori e affetto anche da moltissime persone che hanno partecipato a Uomini e Donne, persone quindi che hanno conosciuto Sperti da vicino in questi anni. Da Clarissa Marchese a Serena Enardu, da Natalia Paragoni a Marco Fantini e ancora moltissimi altri come Ida Platano, tutti hanno lasciato un piccolo cuore per Gianni.

La foto insieme: Gianni Sperti e il papà

Qualche mese fa, c’era stato tra i due un dolce ricongiungimento pubblicato sui social. “PAPÀ Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà“, aveva scritto il ballerino insieme a una foto che li ritraeva abbracciati. La lontananza, probabilmente, era dovuta alla pandemia da Covid-19 che ha sconvolto il mondo e diviso molte famiglie desiderose di tenere al sicuro da un possibile contagio gli anziani, oltre ai lunghi mesi di lockdown che hanno costretto molti a una separazione.

