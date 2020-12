Risveglio nevoso per l‘ultima settimana del 2020. Nevica infatti su Lombardia, Emilia Romagna, veneto e Piemonte. Le condizioni meteo non cambieranno poi molto per il resto della settimana, che rimarrà instabile e nevosa.

Arriva la neve

Saranno sicuramente giorni nevosi per gli abitanti della Pianura Padana che nei prossimi giorni continueranno a veder cadere neve, più abbondante in Lombardia, Veneto e Friuli. Neve in arrivo anche sull’Appennino, ma solo a quote alte, mentre il Sud riuscirà a mantenere un tempo asciutto. Previsto qualche acquazzone su Sardegna e Campania.

Le previsioni per Capodanno

Secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it sarà un Capodanno ancora nevoso.

Precipitazioni sparse previste sui settori occidentali del Paese. Nella notte di Capodanno, invece, il peggioramento potrebbe farsi perfino più intenso, scatenando nevicate in pianura al Nord della penisola.

Il meteo della Befana

Quella prevista per la Befana, ultima festa del periodo, è solo una tendenza e bisognerà ancora attendere per avere le idee più chiare. Sembra però che al momento, l’Anticiclone possa avere la meglio e cambiare la rotta da dopo Capadanno.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it