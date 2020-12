Un finale di 2020 nel segno delle sorprese al Grande Fratello Vip. I concorrenti sono costretti a salutare uno fra Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Sono loro i 4 ‘Vipponi’ ad essersela giocata al televoto, ma il pubblico ha preso la sua decisione.

GF Vip, nuova eliminazione

La penultima puntata del Grande Fratello Vip del 2020, prima dello speciale appuntamento a San Silvestro, prosegue a suon di emozioni. Questa sera, infatti, uno dei concorrenti è costretto ad abbandonare definitivamente il gioco. In lizza questa settimana c’erano Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

Maria Teresa Ruta è ormai una veterana delle nomination, essendo stata una delle più nominate, se non la più nominata, di questa edizione. Ma ogni volta il pubblico ha voluto salvarla, premiando così la sua simpatia e genuinità. Anche Giacomo Urtis è scampato diverse volte al diabolico meccanismo delle nomination, nonostante sia entrato nella Casa da poche settimane. Per le neo-concorrenti Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, invece, è il primo confronto con il volere del pubblico.

Sonia Lorenzini costretta ai saluti

Il primo verdetto sancisce ancora una volta il salvataggio di Maria Teresa Ruta, nuovamente votata dal pubblico per la permanenza nella Casa. L’esplosiva concorrente negli ultimi mesi ha abbattuto record su record, segno che è ormai entrata nel cuore degli affezionati telespettatori. Il secondo verdetto, a seguire, annuncia il secondo Vippone ancora in gioco: si tratta di Samantha De Grenet.

In ballo restano Sonia Lorenzini e Giacomo Urtis, due dei concorrenti entrati a reality in corso. Ma nella Casa c’è posto per uno solo e a rimanere è il chirurgo delle star.

Dunque Sonia Lorenzini è l’eliminata di questa sera ed è costretta ad abbandonare il gioco: per lei l’avventura al Grande Fratello Vip termina qui.

