Colpi di scena in vista dell’ultimo dell’anno: Capodanno in musica, che avrebbe dovuto essere condotto da Federica Panicucci, è stato eliminato dal palinsesto della serata più attesa dell’anno.

Mediaset stravolge la programmazione e annuncia la messa in onda del Grande Fratello Vip. Insieme a Malgioglio e Signorini si prospetta un San Silvestro diverso dal solito e tutto da scoprire.

Capodanno: salta l’appuntamento con Federica Panicucci

Capodanno in musica era l’appuntamento annuale che Mediaset mandava in onda su Canale 5 dal 2013. Nonostante le riserve sulla modalità di svolgimento di questo anno, l’evento era stato confermato anche dalla stessa Federica Panicucci, seppur con qualche modifica.

La location 2020 sarebbe dovuta essere Piazza Libertà a Bari ma, successivamente, spostata negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Il cambiamento all’ultimo minuto

Dopo una serie di rumors arriva TvBlog a darne conferma: Capodanno 2020 sarà in compagnia degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il programma andrà in onda subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Grande Fratello Vip, giunto alla sua 5° edizione, sarà il punto di riferimento di Mediaset per la serata più attesa dell’anno.

Il conduttore, Alfonso Signorini, godrà della compagnia dei suoi fidati opinionisti Pupo e Antonella Elia.

Un GF Vip pieno di colpi di scena

Questa edizione, caratterizzata dalle mille precauzioni in atto per assicurare uno svolgimento sereno e in piena sicurezza, è seguitissima e tiene il pubblico incollato alla tv. Il programma non solo ha visto il suo prolungamento fino a febbraio 2021 e l’inserimento di nuovi personaggi ma, ora è protagonista del veglione.

Grande stupore per tutti, soprattutto per i concorrenti, i quali hanno appreso la notizia di dover continuare a vivere la quotidianità delle feste sotto i riflettori e non vicino ai propri cari.

Danzando Danzando con Cristiano Malgioglio

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano ci sarebbe in serbo una sorpresa. Cristiano Malgioglio starebbe preparando uno spettacolo speciale per la serata per far divertire e ballare non solo tutta la casa ma tutta Italia.

