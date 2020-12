Cosa ci aspetta stasera in tv? Rai 1 dedica la serata alla trasposizione moderna del classico di Biancaneve. Su Rai 2 torna una nuova puntata del varietà di Enrico Brignano Un’ora sola Vi vorrei. Rete 4 propone Selvaggi mentre su Canale 5 vanno in scena le meraviglie del nostro Paese. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 trasmetterà Biancaneve nella sua versione il live action del 2012 con Lily Collins e Julia Roberts.

Seconda puntata del varietà Un’ora sola Vi vorrei con Enrico Brignano e tanti ospiti famosi.

Su Rai 3 va in onda la seconda parte del film storico Maria Teresa in prima visione assoluta.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda il film di Carlo Vanzina Selvaggi con Leo Gullotta, Ezio Greggio, Franco Oppini, Cinzia Leone e Monica Scattini.

Canale 5 presenta Speciale Viaggio nella Grande Bellezza: Nativity. Cesare Bocci ci accompagnerà alla scoperta dei luoghi d’incanto del nostro Paese e della grandiosità della sua storia.

Su Italia 1 Le Iene presentano lo speciale Un anno di Covid.

Gli altri

Su La7 va in onda il film che ha trasformato Audrey Hepburn da attrice a star. Sabrina, tratto dall’omonimo sceneggiato teatrale di Samuel A. Taylor, racconta una favola moderna fatta di amore, malizia e comicità sottile interpretata da attori bravissimi ed indimenticabili.

Sul NOVE va in onda il film I Magnifici 7, remake del celebre western del 1960 I magnifici sette, a sua volta ispirato a I sette samurai di Akira Kurosawa del ’54.

Rai 5 propone il film Non buttiamoci giù. Nella notte di capodanno, 4 sconosciuti si incontrarono in cima al grattacielo più alto di Londra, noto come la Casa dei Suicidi.

Tutti sono lì per lo stesso motivo: togliersi la vita. I 4 passano la nottata a raccontarsi le rispettive vite e sventure giungendo ad un compromesso: non uccidersi prima di San Valentino. Dopo 6 settimane gli sconosciuti avranno dato una svolta alla propria vita?

Su Rai Movie va in onda il secondo capitolo della trilogia di Sydney Sibilia Smetto quando voglio 2: Masterclass.

Su Cine34 va in onda il capolavoro del 1973 di Federico Fellini Amarcord.

Infine su Paramount Channel andrà in onda il film cult degli anni ’80 La storia infinita.

