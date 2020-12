Il 2021 è ormai alle porte e, tra febbrile eccitazione ed un po’ di apprensione, sono molti coloro che si chiedono se il prossimo anno permetterà di avere qualche carta in più da giocarsi rispetto ad un 2020 che per molti è stato difficile e deludente (se non, per alcuni, drammatico).

Gli astrologi, nel 2020, hanno per lo più mantenuto un basso profilo: proporre l’oroscopo in tempo di pandemia è sembrato ad alcuni, soprattutto in certi momenti, un’idea da scartare. Con l’arrivo del nuovo anno, i pezzi grossi delle stelle hanno deciso di tornare alla carica, ed hanno raccontato come se la caveranno i segni nel 2021.

Ariete, opportunità e nuove fondamenta

Per l’ariete è giunto il momento di mettere gli ultimi 3 anni in soffitta e prepararsi a una fase migliore: Paolo Fox consiglia di concentrarsi sulla primavera (febbraio-aprile) e sulla possibilità di acquistare o costruire. Anche Simon di Simon and the Stars è d’accordo e parla anche di possibili svolte in amore.

Toro: è il momento di svoltare

Per essere un segno placido, il Toro avrò un 2021 di rivoluzioni.

Branko parla di decisioni importanti e grandi successi professionali, spesso dovuti a grandi cambiamenti (magari una promozione, suggerisce Simon). Occhio però alla tavola: mangiare sì, ma con un po’ di attenzione a dieta e sport.

Gemelli: cambiamenti nel lavoro

I big dell’astronomia concordano: non sarà un anno sempre facile, ma il 2021 dei gemelli porterà momenti di svolta in positivo: Fox parla di decisioni forti in amore a febbraio, Branko di nuovi stimoli e rivoluzioni sul lavoro. In generale, ci saranno opportunità da cogliere.

Cancro: un nuovo inizio

Simon non ha dubbi: mettetevi il passato alle spalle, sono stati anni difficili ma sono finiti.

Ora bisogna credere in se stessi e investire su una nuova pagina della vita, con nuovi inizi a giugno. Paolo Fox concorda, e parla di nuove sfide in amore.

Leone: montagne russe tra nuovi amori ed energie esplosive

Il 2021 del Leone non prevede stabilità ma grandi rivoluzioni. In aprile-maggio Paolo Fox prevede un nuovo amore e si allinea Branko nel parlare di nuove routine ed imprevedibilità. In arrivo anche soddisfazioni sul lavoro.

Vergine: è arrivato il momento?

Vergine, nel 2021 dovrai giocarti il tutto per tutto: Fox per te prevede incontri interessanti e gesti forti in amore. Da adesso devi credere in te stesso e non scegliere quello che “si deve fare” ma quello che “vuoi”. Occhio però alla salute: secondo Branko, dovrai prenderti cura delle vie urinarie.

Bilancia: punta in alto

Un anno decisamente soddisfacente per la bilancia: soprattutto a luglio, quando secondo Simon i sentimenti esploderanno. I bilancini dovranno essere protagonisti della loro vita e sul lavoro, spiega Branko, e ci saranno grandi cambiamenti. Dopo un 2020 di isolamenti la bilancia vorrà viaggiare, ed essere a contatto con la natura.

Scorpione: alla ricerca di stabilità

Dopo un 2020 per molti lungo e difficoltoso, adesso lo scorpione vuole stare tranquillo. Lo assicura Simon, che consiglia agli Scorpioni di cercare stabilità ed un clima familiare, sia a casa che sul lavoro. Branko prevede uno Scorpione metodico e disciplinato. Per Fox, sarà comunque un anno positivo e di nuove emozioni.

Sagittario: lanciatevi in nuove imprese

Sono stati periodi duri ed il sagittario ha sofferto, ma il 2021 potrebbe dare il benvenuto alle emozioni che questo segno merita. Branko prevede soddisfazioni in amore, mentre Simon parla di rivincita: nella vita, in amore e nel lavoro.

Forse sarà anche l’anno per trovare l’anima gemella.

Capricorno: anno di alti e bassi

Paolo Fox parla di qualche difficoltà e anche di rotture verso settembre: occorre affrontare l’anno con saggezza. Più ottimista branco, che lascia spazio all’ambizione e a grandi progetti, ma occhio alla salute: non sottovalutare la dieta.

Acquario: anno di grandi avventure

Se sarà possibile, l’acquario si riconquisterà la sua indipendenza: ci saranno nuove sfide e, secondo Branko, sarà l’anno giusto per diventare autonomi e fare veramente ciò che si vuole.

Pesci: via ai viaggi (Covid permettendo)

Se si potrà, il Pesci viaggerà.

Grande amante dell’esplorazione, questo segno secondo Branko è quello che più avrà l’opportunità di girare il mondo, anche se prima di farlo cercherà di risolvere piccole e grandi beghe in affari e nel lavoro. Concorda Simon, che parla di bisogno di cambiare aria, de di prendersi una pausa dallo stakanovismo.