L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha colto di sorpresa tutti i seguaci: Benedetta Rossi si congeda momentaneamente dal suo pubblico. Su Instagram la popolare food-blogger ha spiegato le motivazioni di questo temporaneo ritiro dalla scene, ricevendo un’ondata di messaggi e di affetto.

L’annuncio di Benedetta Rossi

I numerosi impegni in televisione con il suo programma di successo, Fatto in casa per voi, l’hanno portata ad una scelta sofferta ma giusta. Dopo tanti ripensamenti, Benedetta Rossi ha deciso di concedersi uno stop. La food-blogger è divenuta famosa negli ultimi anni sia in televisione sia sui social, dove i video delle sue ricette hanno raggiunto considerevoli picchi di like e commenti.

Attraverso la sua genuinità e il suo talento ha conquistato il pubblico ed è presto diventata una delle food-blogger più seguite ed apprezzate d’Italia.

Ora, però, le priorità sono altre. Benedetta Rossi, attraverso un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram, ha annunciato un momentaneo ritiro dalle scene. “Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud“: questo l’incipit del suo lungo messaggio ai fan.

Le ragioni della scelta improvvisa

La popolare cuoca ha bisogno di disattivare computer e social per abbandonare temporaneamente la quotidiana routine. E lo fa, soprattutto, perché i suoi costanti impegni in tv hanno spesso ostacolato il rapporto speciale che la lega al marito Marco. “Ho bisogno di spegnere il telefono e il computer per qualche giorno e dedicarmi a me stessa, per tornare a fare tutte quelle cose che facevo prima che questa bellissima avventura iniziasse, ma soprattutto ho bisogno di stare un po’ da sola con Marco“, le sue parole.

La sua assenza dalle scene, comunque, sarà breve: è questa la sua promessa. “So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità – spiega – ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Approfondisci

Benedetta Rossi è identica a sua madre: la foto che lo dimostra