Sabato 2 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Rai 1 dedica la serata ad una nuova puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Su Mediaset invece spazio al cinema con una selezione di film capaci di soddisfare tutti i gusti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, dalle 20.35, Carlo Conti, ufficialmente tornato in tv dopo il Covid-19, condurrà il nuovo game-show Affari Tuoi (Viva gli sposi!). Come già accaduto nella puntata del 26 dicembre, i “pacchisti” saranno una coppia di promessi sposi e a custodire i pacchi ci saranno 10 Vip.

Su Rai 2 la serata è magica con il film biografico/musicale The Greatest Showman. Hugh Jackman vestirà i panni di P. T. Barnum l’impresario che per primo racchiuse in un solo show le arti circensi, gli animali esotici e svariate attrazioni in grado di strabiliare lo spettatore.

Il 2020 è appena finito ed è tempo di bilanci e considerazioni su quello che per molti è stato l’anno più difficile mai vissuto prima. Su Rai 3 lo faremo insieme a Massimo Gramellini che alle 20.30, per l’occasione, condurrà una puntata speciale del suo programma intitolata Le parole dell’Anno.

Alle 21.45 il giornalista intervisterà Gabriele Salvatores, regista del film collettivo Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown che andrà in onda a partire dalle 22.00.

I programmi in onda su Mediaset

Ancora tanti film nel palinsesto di Mediaset. Su Rete 4 andrà in onda Nikita, un film che racconta la storia di una giovane condannata all’ergastolo scelta dai servizi segreti per essere sottoposta ad un durissimo allenamento per diventare un killer spietato.

Canale 5 dedica questo primo sabato 2021 alla messa in onda del capolavoro di Roberto Benigni La vita è bella.

Italia 1 invece offre l’intrattenimento giusto per i più piccoli con il film d’animazione Le 5 leggende. Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua, Sandman e Jack Frost si uniranno per combattere Pitch Black, deciso a conquistare il mondo. A seguire il cult degli anni ‘80 The Blues Brothers.