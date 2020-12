Carlo Conti, dimesso lo scorso novembre dall’ospedale dove era stato ricoverato per l’aggravarsi dell’infezione da Sars-Cov2, è finalmente tornato in tv. Nel giorno di Santo Stefano il conduttore si è messo alla guida del nuovo game-show, Affari Tuoi- Viva Gli Sposi.

Ora il conduttore è definitivamente fuori pericolo e i sintomi del Covid-19 per lui non sono che un incubo. Eppure quei momenti non sono stati facili, anzi sono stati un caratterizzati da un lungo periodo di buio. È lui stesso ne ricorda gli attimi drammatici in una lunga intervista rilasciata alla rivista Oggi.

In quei giorni la pena più grande era per la sua famiglia.

Carlo Conti e il ricordo del Covid

Sono passate settimane ormai da quando Carlo Conti, tra i vip italiani ad aver contratto il Coronavirus, si è negativizzato.

Ad oggi il presentatore ancora non sa dire come o dove possa essersi ammalato. “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid” ha commentato Carlo con il settimanale.

La malattia ha fatto il suo lungo corso, partendo con una prima fase asintomatica, ad una seconda in cui hanno cominciato a manifestarsi i sintomi lievi.

Nono sono però mancati i momenti critici, al punto che per Conti è stato necessario il ricovero in ospedale.

Carlo Conti preoccupato per la famiglia

Eppure non sono stati quelli i momenti di principale angoscia. In reparto Conti si è totalmente affidato alle cure dei medici, riponendo in loro enorme fiducia, e tutto è andato per il meglio. “Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo” ha rivelato ad Oggi.

La preoccupazione più grande è stata per la sua famiglia, la moglie e il figlio, angosciato di aver potuto contagiare qualcuno di loro. “Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo“.

Carlo Conti torna in tv

Per fortuna è andato tutto per il meglio e Carlo Conti non solo ora sta bene, ma ha anche fatto il suo ritorno in tv.

Ritorno attesissimo sia per i suoi fan, che per il pubblico Rai, impaziente di conoscere il nuovo game-show Affari Tuoi-Viva Gli Sposi. Si tratta di un programma in onda per 6 puntati nei sabati di Rai1.

Per Conti si tratta di una vera sfida, dal momento che riporta in tv un vecchio format, ma anche perché da gennaio si troverà a fronteggiare Maria De Filippi, pronta a tornare con C’è Posta Per Te. La speranza di Carlo Conti però è quella di riportare un sorriso e un po’ di serenità nei sabato sera degli italiani. “Un modo per dare un barlume di speranza in un momento di crisi” ha spiegato ad Oggi.