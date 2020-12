Venerdì 1 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Come succede ormai da 4 anni, Roberto Bolle delizierà il pubblico di Rai 1 con il suo dance-show Danza con me. Mediaset punta tutto sul cinema con una selezione in grado di accontentare ogni tipo di telespettatore. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 il nuovo anno comincia con la 4ª edizione di Danza con me. L’Étoile Roberto Bolle, ideatore del programma, nonché conduttore insieme a Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone, si esibirà insieme ai maggiori interpreti della musica, della danza e dello spettacolo italiano.

Un cast ricco e variegato, come raccontato a Domenica In, che comprenderà anche Ghali, Michelle Hunziker e Vasco Rossi.

Su Rai 2 continua la saga dello scoiattolo più amato dai bambini con Alvin Superstar 4 – Nessuno ci può fermare.

Dai registi di Quasi amici, su Rai 3 va in onda il film C’est la vie – Prendila come viene. Pierre ed Héléna sognano un matrimonio perfetto, sobrio ed elegante. Affidano l’organizzazione della cerimonia e del ricevimento al wedding planner Max Angély.

Tra catastrofiche gaffes e imprevedibili eventi, la scombinata impresa di catering guidata da Max tenta di regalare una giornata indimenticabile ai giovani sposi nonostante il risultato sia molto lontano da come la coppia l’aveva immaginata.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda il 1º capitolo della celebre trilogia dei corleonesi Il Padrino di Francis Ford Coppola.

Canale 5 dedica un’altra serata alla commedia italiana con Un Natale a 5 stelle. Durante le festività natalizie, una delegazione politica italiana è in visita ufficiale in Ungheria.

Il Premier è intenzionato a passare il soggiorno in compagnia della giovane amante che, tra l’altro, è un’onorevole dell’opposizione. Riusciranno a non far trapelare la notizia ed evitare lo scandalo?

Adrenalina, surf e rapine su Italia 1 con il film cult del ’91 Point Break – Punto di rottura.

Gli altri

Il nuovo anno comincia alla grande anche sui canali secondari. La7 trasmetterà questa sera il pluripremiato film con Robin Williams L’attimo fuggente.

TV8 inaugura la programmazione del 2021 con il film Balla coi lupi.

L’enorme successo della pellicola e la delicatezza con il quale il regista aveva dipinto i Sioux permise a Kevin Costner di essere simbolicamente adottato dal popolo dei nativi americani.

Fantasmi e risate questa sera su Paramount Channel. Alle 21.00 si comincia con Ghostbusters e alle 23.00 si prosegue con Ghostbusters II.

Infine, su 20 Mediaset andrà in onda il film d’animazione del 2004 Polar Express.