Dramma in Tirolo, a Laengenfeld, dove un giovane padre avrebbe strangolato le sue figliolette di 2 anni e 9 mesi per poi tentare il suicidio.

L’uomo, che è stato soccorso prima che fosse troppo tardi, ora si trova ricoverato in ospedale, sotto strettissima sorveglianza. Le indagini porteranno maggiori elementi per capire cosa sia accaduto nel contesto familiare e cosa potrebbe aver portato l’uomo ad un gesto tanto orribile.

La madre ha lanciato l’allarme

La famigliola viveva nella zona di Inst, nel Tirolo italiano. La madre delle piccole è stata colei che ha lanciato l’allarme, ieri alle 15.30 circa: stando a quanto da lei raccontato, la donna cercava da ore di mettersi in contatto con il marito per via telefonica, senza riuscirci.

Ad un certo punto aveva cominciato a pensare che alla sua famiglia potesse essere successo qualcosa, ed ha deciso di chiamare la polizia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato i cadaveri delle due bambine, morte per strangolamento, e l’uomo -un 28enne- ancora vivo ma bisognoso di urgenti soccorsi.

L’uomo è stato portato immediatamente all’ospedale, dove ora sarebbe fuori pericolo.

Agenti della polizia si trovano sul posto e lo stanno piantonando per evitare fughe o gesti suicidi: si attende ancora che le autorità lo interroghino, quindi è ancora impossibile dire quali siano state le motivazioni che hanno portato l’uomo a compiere un gesto del genere.

Omicidio suicidio di Trebaseleghe

Purtroppo questo Natale è stato caratterizzato da altri casi di omicidi-suicidi nel contesto familiare: il più efferato è quello avvenuto a Trebaseleghe dove Alessandro Pontin, 49 anni, ha ucciso i figli di 13 e 15 anni e poi si è tolto la vita.

In questo caso l’uomo, in passato, aveva già avuto comportamenti aggressivi e violenti a livello domestico, al punto che la ex moglie, madre dei due ragazzi, aveva provato a denunciarlo per allontanarlo, senza riuscire ad ottenere quasi nulla.

