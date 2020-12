Affari Tuoi, storico gioco del dopocena di Rai 1, con i suoi anni alle spalle non delude le aspettative degli affezionati, anche dopo il suo rinnovo. Le novità dell’edizione 2020/2021 non sono poche, prima tra tutte il conduttore: Carlo Conti. Anche il nome subisce una piccola variazione: un trattino separa Affari Tuoi e la specifica “Viva gli sposi!“. La prima puntata, andata in onda il 26 dicembre 2020, è andata molto bene nonostante la concorrenza della De Filippi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo storico programma.

Le novità di Affari tuoi: concorrenti, vip e ospiti speciali

Le precedenti edizioni, trasmesse dal 2003 al 2017, avevano una messa in onda quotidiana e ogni puntata durava un’ora circa.

La nuova versione di Affari tuoi avrà invece cadenza settimanale (il giorno da segnare sul calendario è il sabato) e la durata è raddoppiata. Carlo Conti dovrà intrattenere il pubblico del sabato sera con un vero e proprio show, ma non è da solo.

I “pacchisti” e gli ospiti di Affari tuoi

Lo storico formato ora in mano al conduttore che ha gestito Sanremo per 3 anni, ha subito molti cambiamenti.

Sono state quindi eliminate le Regioni e sostituite con i “Testimoni”, “10 personaggi famosi che proporranno alla Coppia e al pubblico anche divertenti momenti di spettacolo e, perché no, consigli per il matrimonio“, spiega la Rai.

Oltre ai vip “pacchisti”, Carlo Conti invita a partecipare ospiti speciali, spesso artisti amati dalla Coppia in gioco. La serata d’esordio ha accolto in studio Diletta Leotta, Gigi e Ross, Sergio Friscia, Dado, Debora Villa, Paola Barale, Tosca D’Aquino e Flora Canto tra i “Testimoni” ed Enrico Brignano come ospite illustre.

Posto fisso per i comici Nino Frassica e Ubaldo Pantani.

La Coppia di promessi sposi

“Già il titolo racconta il mood del programma” scrive l’ufficio stampa Rai: i due (e non più uno) protagonisti al tavolo di gioco sono una coppia di promessi sposi. I fidanzati giocano per vincere una lista di nozze del valore di 300mila euro. Rimane il temutissimo “Dottore” (per alcune edizioni sostituito da una “Dottoressa”) ma si aggiunge una nuova sfida: il pacco “feeling“. I futuri sposi dovranno rispondere a domande sulla storia personale della coppia: se il feeling è reale e le risposte corrette, i fidanzati possono aggiungere al portafoglio una somma fino a 10mila euro.

Un esordio da 200mila euro

La vittoria della prima puntata non è solo di Carlo Conti, che con il nuovo format ha incuriosito e raccolto 5.002.000 telespettatori, il 19% dello share. Anche la coppia in gioco ha avuto la fortuna del principiante, o meglio d’esordio. I brindisini Arianna De Mitri e Stefano Cesi, fidanzati da 7 anni, nascondono nel pacco numero 9, che tengono dall’inizio alla fine, 200mila euro. Nonostante la piccola gelosia di Arianna nei confronti di Diletta Leotta, la coppia si porta a casa un bel montepremi che, dicono Arianna e Stefano, utilizzeranno per compare casa.

Affari tuoi: quando va in onda la prossima puntata

Abbandonato quindi il format del “vecchio conio”, si aspetta con ansia la prossima puntata, in onda sabato 2 gennaio 2021 dalle 20.35. Ancora non è stato fatto uscire nessun nome, anche se le imitazioni di Frassica e Pantani possono portare nello studio di Rai 1 ogni personaggio immaginabile.

