La Casa del Grande Fratello Vip è stata travolta da un forte vento di calda passione, ad alimentarlo ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che ormai non si nascondono più, anzi! Insieme nel Cucurio sono stati “beccati” dall’occhio attento dei fan in atteggiamenti estremamente intimi, tant’è che la regia ha staccato immediatamente la ripresa.

Sembra dunque che non ci siano più dubbi ormai, i due sembrerebbero davvero una vera coppia affiatata.

Giulia e Pierpaolo: scoppia la passione

Una coppia criticata ma che comunque sta iniziando ad appassionare i fan del reality, quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Galeotti furono gli ultimi giorni tra Natale e capodanno dove i due si sono avvicinati sempre più. Tra baci in piscina, sotto il vischio e coccole nel letto ecco forse arrivato il momento clou: la notte di fuoco.

A notare movimenti sospetti sono stai i fan, Pierpaolo e Giulia insieme nel cucurio sono stati immortalati in quello che sembra l’inizio di qualcosa di più di qualche semplice effusione. Un momento intimo al punto che la regia ha deciso di staccare la ripresa.

Al momento non si sa cosa sia effettivamente successo, con molta probabilità occorrerà attendere la diretta di lunedì.

forse sono io il malizioso ma Pierpaolo con quella mano cosa stava facendo sotto le coperte?? e perché la regia ha staccato tutto d’un tratto?? 🤔 #Gfvip pic.twitter.com/wyNgTXteYs — domenico? (@NoAllora) January 2, 2021

Giulia e Pierpaolo contro tutti

La nuova coppia ha scatenato non poche polemiche, a parte dalle fan dei Gregorelli, acronimo che indicava la liaison tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Un dissenso manifestato con un messaggio tramite aereo che era un chiaro attacco al modello: “PP non è U&D, adios ex fan”. Pierpaolo non si è lasciato abbattere anzi, ha voluto immediatamente rispondere con durezza affermando che a conti fatti con Elisabetta Gregoraci non c’è mai stato niente e lui non è mai stato se stesso: “Ma coppia de che?

A me fa ridere. Va bene ragazzi, adios! È stato un piacere! No ragazzi ma coppia di cosa? Che coppia era con Elisabetta? Io mi faccio una risata”.

Eppure la storia con Giulia Salemi non piace neanche ai genitori di Pierpaolo i quali, durante la diretta del 31 dicembre hanno messo in guardia il figlio sul fatto che gli sta costando troppi consensi. Anche in quel frangente, Pierpaolo ha reagito con durezza, facendo chiudere il collegamento a Signorni.

Nel parlarne poi con Giulia ha aggiunto: “Io faccio quello che mi sento, se domani le cose cambiano è perché lo vuoi tu. Non mi faccio condizionare, però avrei voluto una parola di conforto da parte loro”.

Anche Tommaso Zorzi si è scontrato con Giulia Salemi, il motivo è il bacio appassionato che lei e Pretelli si sono scambiati durante la diretta di capodanno, che secondo l’influencer è stato eccessivo e volgare: “Sembrava quasi un limone da sbronzi” ha commentato. Un’affermazione che ha fatto infuriare Giulia Salemi che ha chiesto all’amico di avere più tatto quando si parla dei suoi sentimenti.

