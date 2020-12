Effusioni “acquatiche” al GF Vip, con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che si concedono alla passione in piscina. Il tutto sotto l’occhio vigile e onnipresente delle telecamere, che cristallizzano una scena in cui molti intravedrebbero un dettaglio: il sipario rovente, secondo parte del pubblico, sarebbe un “remake” dello storico bacio tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci. Stessa location, stessa intensità: e i tentacoli del gossip non tardano a farsi largo nei meandri di Cinecittà.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la passione esplode in piscina

La fiamma della passione non si spegne con l’acqua: affermazione quanto mai concreta davanti alle ultime immagini “hot” in arrivo dalla Casa del Grande Fratello Vip, nelle cui dinamiche si impone il profilo – sempre più imponente – di una nuova coppia.

Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, coinvolti in quella che sembra essere un’intesa sempre più forte all’ombra del passato (piuttosto recente) consumatosi tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci.

I due concorrenti del reality si sono concessi una pausa in piscina, incorniciata da una serie di coccole esplosive davanti ad alcuni coinquilini. Quella che arriva al pubblico è un’escalation di passione che non accenna a sfumare, e alimenta i pettegolezzi collaterali allo show.

Sarà davvero amore? In attesa di un contorno più nitido, le sequenze che riportano la parentesi “acquatica” sembrano tirare dritte, secondo alcuni, verso una risposta affermativa, ma lato Pretelli sarebbero ancora tante le incognite sul rapporto (complice il suo tormento interiore nel ripercorrere il passato con l’ex compagna e il feeling con l’ex moglie di Briatore).

Un nuovo bacio nella Casa

Dopo il bacio sotto il vischio nella calda atmosfera del Natale targato GF, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono abbandonati alla reciproca attrazione con un bis esplosivo in piscina.

Un bacio nato dopo una serie di sguardi e carezze proprio in favore di telecamera, il tutto immerso in un alone di romanticismo che ha acceso le speranze dei fan.

Rimasti soli soletti in piscina, i due concorrenti si sono lasciati andare e hanno regalato al reality uno dei momenti più intensi di questa edizione. Nessuno dei due sembra riuscire a resistere, e la chimica risulta più che palpabile agli occhi di alcuni coinquilini e di tanti spettatori.

Il commento di Elisabetta Gregoraci: “Un copia e incolla“

Il rapporto tra i “Prelemi” sta però nutrendo anche diverse ipotesi avverse. Tra gli scettici, Dayane Mello, che nella scorsa puntata in diretta ha espresso le sue perplessità sull’autenticità del sentimento.

“Nessuno parla di amore, ma è giusto che due persone si conoscano a fondo“, ha replicato la Salemi, prima del commento tagliente di Elisabetta Gregoraci sulla liaison.

L’ex moglie di Flavio Briatore non ha risparmiato un punto di vista ruvido sull’argomento, pur augurandosi un epilogo roseo per loro: “Alcuni passaggi sono un copia e incolla“.

“Io sono così – ha risposto un indispettito Pretelli –, ovvio che se mi piace una persona ho dei modi di fare che sono quelli, non li posso cambiare in base a chi ho davanti“.

