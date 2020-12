Nella Casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli si sfoga sul suo “blocco con le donne” e scoppia in lacrime. A raccogliere il suo racconto, intriso di dubbi e sofferenza, i coinquilini Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio, che lo spronano a lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e le sue paure sul fronte dei sentimenti. L’ex velino, nel definirsi un insicuro, sta rimettendo in discussione il suo interesse per Elisabetta Gregoraci e la storia (finita) con l’ex compagna Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli in lacrime: il crollo nella Casa del GF Vip

Pierpaolo Pretelli si abbandona a un pianto disperato nella Casa del Grande Fratello Vip, stretto nella morsa del suo passato e delle sue difficoltà attuali con le donne.

A consolarlo sono Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio, nel tentativo di fargli osservare la sua realtà da una prospettiva meno pessimistica.

“Con Elisabetta ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco a innamorarmi.

Ho un blocco con le donne, forse ho un problema“.

L’amaro sfogo: “Sono distruttivo per la coppia“

L’ex velino, tra le lacrime, dipinge la sua vita sentimentale sotto un cielo di tormenti e domande a cui, ancora oggi, non saprebbe dare una risposta. “Distruttivo per la coppia“, si definisce davanti ai coinquilini, accendendo gli interrogativi.

Single da 2 anni e mezzo, a suo avviso avrebbe un qualcosa di irrisolto: “Sono stato sempre fidanzato, magari ho problemi”.

Non è d’accordo Malgioglio: “Ma quali problemi? Non ti conosco ma sai l’affetto che ho per te, ti dico di goderti il tuo Grande Fratello, hai tutti i pregi. Questa tua situazione si è verificata da quando è entrata Elisabetta (Gregoraci, ndr), perché hai perso completamente la brocca. Io ti vedevo da fuori e pensavo ‘Ma guarda che cretino questo ragazzo, ha tutto e piange, si dispera“.

La rivelazione sulla rottura con Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli, visibilmente scosso e travolto dalle emozioni dopo la sorpresa della madre di suo figlio, Ariadna Romero, torna a lei con il pensiero e svela qualche dettaglio sulla fine della storia:”Ci siamo lasciati che eravamo ancora innamorati, poi lei è stata per un po’ a Miami, piano piano è finito tutto…“.

Il sentimento tra i due sarebbe sfumato così, complice la distanza, fino al definitivo epilogo che ha segnato l’addio. Ma entrambi hanno mantenuto un ottimo rapporto, forti dell’amore per il figlio, Leo, e di un profondo rispetto reciproco.

Malgioglio senza peli sulla lingua su Gregoraci: “A lei non frega niente di te“

Per Cristiano Malgioglio ci sarebbe una sola chiave di lettura dietro il comportamento dell’ex moglie di Flavio Briatore, e ha speso parole piuttosto chiare avanti al pianto del gieffino: “Non mi piace che tu ci pensi, dimentica, fatti il GF, troverai l’amore, si vede che non era destino.

Se pensi che lei si sia presa gioco di te, te l’ha fatto capire l’altra sera che non gliene frega assolutamente niente. Vivete due mondi diversi l’uno dall’altro. Pierpaolo, cerca di ragionare. mi dispiace che piangi, mi fa sentire male tutto questo“.

Il riferimento del paroliere è al faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci dopo l’uscita di quest’ultima dal reality.

La showgirl, tornata in Casa per un chiarimento con lui, ha esortato l’ex velino a completare il suo percorso nel programma lasciando intendere, secondo alcuni, di non essere poi così interessata a una eventuale evoluzione romantica del loro rapporto. Ma le pene di Pretelli, secondo Malgioglio, sarebbero proprio dovute al tormento per non poter avere dalla Gregoraci altro che un’amicizia. Motivo per cui, a suo dire, sarebbe tempo che metta definitivamente una pietra sopra l’intesa nata tra loro nello show.

