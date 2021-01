Reduce dai festeggiamenti di Capodanno, il Grande Fratello Vip torna in onda questa sera e promette da subito forti emozioni. A cominciare da uno scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, con quest’ultima entrata nella Casa per una vera e propria resa dei conti. “Sei una borgatara ripulita male“, l’affondo dell’opinionista, che non le risparmia critica alcuna.

Elia/De Grenet: è un conto aperto

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e le tensioni nella Casa rimangono. A cominciare da Samantha De Grenet, spesso al centro di battibecchi con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Ma non solo concorrenti: agguerrita rivale della concorrente è soprattutto Antonella Elia. L’opinionista del reality è già stata protagonista di uno scontro a distanza con la De Grenet, a seguito di parole poco felici da lei espresse nei suoi confronti.

Il battibecco si sposta, questa sera, direttamente nella Casa più spiata d’Italia. Antonella Elia, infatti, raggiunge Cinecittà per un faccia a faccia con Samantha De Grenet, durante il quale le due non si risparmiano. La tensione è già da subito palpabile e sono previste scintille.

Antonella Elia: gli attacchi a Samantha De Grenet

Antonella Elia ribadisce alla De Grenet il pensiero su di lei, già espresso poche puntate fa.

L’opinionista si è arrabbiata con lei dopo aver ricevuto della ‘imbecille‘, per questo il suo ingresso in Casa promette scintille. Separata da un vetro, la Elia non le risparmia nulla: “Sei la regina dell’arroganza, ma chi ti credi di essere? Sti cavoli. Ma sei convinta davvero di avere il diritto di parlarmi così?”

La De Grenet ribatte subito: “Non è questione di avere diritto o no, tu mi hai attaccata per partito preso.

Dalla prima puntata hai detto che sono entrata a gamba tesa e con aggressività. Tu puoi parlare con tutte le persone qui dentro… Ti ho sempre incontrata fuori e in quelle volte siamo sempre state molto educate“.

“È bellissimo darti della stro**a“

Antonella Elia non sente ragioni: “Ma ho visto quello che fai tu, ed è fastidiosissimo. Mi hanno chiamata per esprimere le mie opinioni, ma non hai la coscienza apposto: hai una presunzione infinita“. E aggiunge: “Io esprimo quello che penso della reginetta del gorgonzola, una presuntuosa e arrogante.

È convinta di poter dare dell’idiota, ma chi sei? Tesoro, sei un po’ ingrassata comunque. Stai cedendo al peso dell’età e la nobiltà è andata, è stupefacente“.

“Tutto quello che dici non mi tocca“, il pensiero della De Grenet, che finge indifferenza di fronte a questi attacchi.

Ma la Elia è un rullo compressore e continua ad asfaltare la concorrente con attacchi piuttosto piccati: “È bellissimo darti della stro**a, io sono una del popolo e tu sei una borgatara ripulita male. E se potessi entrare dentro sarebbe un godimento totale“.

