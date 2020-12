Da giorni ormai si respira aria di tensione al Grande Fratello Vip: al centro delle polemiche Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Dopo la discussione di pochi giorni fa, le due concorrenti vengono messe a confronto da Alfonso Signorini e, dallo studio, anche Antonella Elia prende le parole. Mirato il suo attacco alla De Grenet, volano accuse forti.

Alta tensione tra Stefania e Samantha

L’ingresso di Samantha De Grenet nella Casa del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio nell’armonia della Casa. In particolare, la neo-concorrente ha subito messo nel suo mirino una delle protagoniste storiche di questa edizione: Stefania Orlando.

I dissapori tra le due sono cominciate subito dopo la puntata che ha visto l’ingresso della De Grenet: dopo quella diretta, hanno avuto un forte battibecco, preludio di una convivenza per nulla pacifica.

È di pochi giorni fa, infatti, una furibonda litigata avvenuta nella cucina della Casa più spiata d’Italia. Al centro dei dissapori un motivo futile – una teglia – che ha però scatenato uno scontro fra le due concorrenti. Tra le due non c’è feeling, è evidente, e lo dimostrano anche le pesanti parole espresse dalla De Grenet dopo la discussione.

Rifugiatasi in giardino, la concorrente si è sfogata con Sonia Lorenzini e, riferendosi alla Orlando, ha espresso su di lei parole impronunciabili. Tant’è che il web, accortosi del fatto, ha invocato a gran voce la squalifica.

Antonella Elia all’attacco: “Attenzione a come parli“

In salone si consuma il confronto tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Dopo aver visionato la clip che ripercorre i dissapori degli ultimi giorni, le due sembrano voler adottare toni distensivi.

Le due concorrenti, infatti, hanno fatto la pace ma ad intervenire è Alfonso Signorini. Il conduttore rimprovera la De Grenet per le forti parole pronunciate nei confronti della coinquilina.

E dallo studio si eleva anche la voce di Antonella Elia, sempre pronta ad intervenire per offrire il suo punto di vista. L’opinionista si scaglia contro la De Grenet, oltre per le parole contro la Orlando, anche per un epiteto pronunciato all’indirizzo della stessa Elia: “Ora lo so che ti secca molto, ma sono qui, ho un ruolo e le cose te le dico.

Mi hai anche dato dell’imbecille. Per quel che mi riguarda ti dico: fai attenzione a come parli. Non sono come Stefania che un giorno dopo fa la pace, io me la tengo questa“.

L’accusa alla De Grenet si fa sempre più seria e la Elia non si risparmia: “Poi il fatto che tu abbia ripetuto ‘Ti uccido’… Tu non sei una nobile, tu sei un bullo di quartiere. Vola basso, hai una presunzione e un’arroganza che ti volano contro“.

