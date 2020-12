Non c’è pace per Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Le due vip della Casa del Grande Fratello sono il lite dalla diretta di lunedì sera, quando una serie di nomination, hanno innescato un’esplosione arrivata al suo punto più alto nelle ultime ore. Prima una lite in cucina, poi un tentativo di riconciliazione andato male. Ora però a prendere la parola è, come sempre, il pubblico che chiede un provvedimento disciplinare per Samantha De Grenet.

Lo sfogo di Samantha De Grenet

“Non reggi la discussione, se non hai ragione ti alzi e te ne vai!

Pensa che sei anche una madre, pensa a tuo figlio che ti sente darmi della psicopatica“. Sono queste parole di Stefania che fanno traboccare il vaso della De Grenet. Dopo l’ennesima discussione, l’ex modella esce in giardino a sfogarsi e lì trova Sonia Lorenzini, anche lei abituata ormai alla lite all’interno della Casa. “Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo che insegnamenti dai a tuo figlio, oh, ma io ti uccido“. dice con rabbia. Poi, a favore di telecamere, ammette di sapere che le frasi che sta pronunciando sono gravi: “Oh cacciatemi, ho detto che la uccido.

Non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o, non me ne frega un ca**o. Le avrei messo le mani addosso, le sarei saltata al collo! Ci sono degli argomenti che non puoi toccare. Sono la persona più buona del mondo, ma divento la più cattiva se tocchi la mia famiglia“.

Guarda il video

FUORI SUBITO!

NON SI PUÒ MINACCIARE QUALCUNO DI MORTE PER UN GIOCO E IN TELEVISIONE.



SPAMMATE IL VIDEO OVUNQUE.@GrandeFratello#FUORISAMANTHA #GFVIP pic.twitter.com/iDci0sVGhh — PUPO NON CE LA PUOI FARE (@chetrashhh) December 22, 2020

Il web non perdona

Alla fine la Orlando, come sempre in questo percorso nel reality, cerca un nuovo confronto e chiede scusa alla De Grenet per aver parlato del figlio, chiarendo comunque di pensare tutto quello che ha detto durante la discussione.

Intanto però il video della ex modella sta facendo il giro del web e dei fan del reality di Canale 5 e i commenti non lasciano dubbi su quale sia la decisione del pubblico: l’hashtag #fuorisamantha diventa presto virale e Alfonso Signorini dovrà quindi affrontare un nuovo problema, con il rischio di perdere un altro concorrente in anticipo come appena accaduto con Filippo Nardi.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Stefania Orlando