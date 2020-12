Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip, quando mancano pochi giorni a Natale. Lo spirito delle feste però non sembra aver ammorbidito i rapporti tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando, ai ferri cortissimi. Tutto è nato da una disputa in cucina, e proseguita fino ad uno scambio di battute piccate e un tentativo di riconciliazione fallito.

Stefania Orlando contro Samantha De Grenet

La lite, che come ogni altra è linfa e sostanza del reality dei Vip, è avvenuta quest’oggi nella cucina della Casa più spiata d’Italia. Il casus belli è stato, anche a detta di altri concorrenti, abbastanza triviale: Stefania Orlando ha chiesto che le teglie non venissero lasciate bagnate, usate “a mo’ di scolapiatti”.

La Orlando ha quindi suggerito di asciugarle con lo strofinaccio, ma la De Grenet si è opposta perchè pulire poi i bicchieri con lo straccio bagnato le farebbe schifo.

Da qui, l’inizio della lite: “Non mi interessa quello che dici tu” attacca la De Grenet, neo arrivata nella Casa da un paio di settimane. La Orlando le ha poi rinfacciato proprio questo: di essere entrata in un contesto già assodato e non rispettare le regole e l’armonia della casa.

De Grenet alla Orlando: “Ti è caduta la corona”

La dialettica scarseggia, con la De Grenet che sottolinea più volte come il parere e le richieste della Orlando non le interessino. “Lo fa apposta – dice Stefania – non avendo altre argomentazioni“; la replica: “Quanti anni pensi abbia?”, “Pochi se fai così” chiude la Orlando. Samantha quindi attacca più duramente: “Attenta alla corona, che ti è caduta un po’“.

La litigata si conclude con la De Grenet che se ne va dalla stanza, liquidando l’altra concorrente con un “sei trasparente per me, tesoro bella“.

Le due, poi, hanno provato a chiarirsi, ma senza grossi risultati, complice anche la scelta di Samantha di non dare l’immunità alla Orlando. Mentre le cose stavano peggiorando, la De Grenet ha fatto per andarsene: “Ti alzi e te ne vai, non reggi la discussione” è l’accusa della Orlando. “Tu non mi piaci, io non ti piaccio” la dura replica della showgirl ed ex modella.

Samantha in lacrime: “Mi provoca”

Dopo i due confronti con la Orlando, Samantha De Grenet si è sfogata fino a piangere : “Non mi va di essere presa per il c**o, perché se lei sta giocando io non sto giocando” – ha detto sfogandosi, per poi aggiungere – Essere attaccata da una psicopatica sul niente o su quello che non esiste, non mi sta bene“. In giardino assieme a Sonia Lorenzini, l’ex modella ha ceduto: “È da quando sono entrata che mi provoca, ho un rapporto carino con tutti, perché deve fare così“.

Uno scontro che, sicuramente, sarà oggetto di ulteriore analisi nella puntata di lunedì prossimo del GF Vip.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

TUTTE le notizie su Stefania Orlando