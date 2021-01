Alessia Ventura, modella e showgirl classe 1980 celebre soprattutto per essere stata una delle Letterine di Passaparola, ha annunciato annuncia di essere in dolce attesa con una foto sui social. È la prima gravidanza della Ventura, compagna dell’ex calciatore Gabriele Schembari.

Alessia Ventura incinta: la novità del 2021

Il 2021 inizia con una bella notizia in casa Ventura-Schembari. Il primo dell’anno, infatti, Alessia ha postato una foto su Instagram mostrando il pancione. Accanto a lei il fidanzato, Gabriele Schembari, appoggia la mano con un gesto affettuoso sul ventre della modella.

Poche parole accompagnano l’immagine, che già parla da sé: “Ti aspettiamo Amore” seguite da un fiocchetto rosa. Per molti, è già una chiara anticipazione. Dopo l’annuncio, Alessia Ventura ha augurato a tutti un buon 2021, che porterà sicuramente cambiamenti nella sua vita.

Alessia Ventura annuncia di essere incinta

Il sostegno dei fan e dei colleghi

Alessia Ventura, che si è spesso mostrata sui social insieme al fidanzato Gabriele, non ha voluto tenere i suoi fan all’oscuro della gravidanza. Sotto la foto, in cui posa sorridente, quasi con gli occhi lucidi, l’ex letterina ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri e di affetto non solo dai fan, ma anche da vip come Adriana Volpe, Caterina Balivo e Costanza Caracciolo .

A pochi giorni dal felice annuncio, la conduttrice ha postato un’altra foto, questa volta di un orsacchiotto, il cui colore sembra rimandare al rosa. La curiosità assale i seguaci della Ventura, che attendono la rivelazione del sesso del prossimo nascituro.

Alessia Ventura: la rinascita dopo il tradimento

Ex fidanzata di Filippo Inzaghi, con cui ha intrattenuto una lunga relazione, la showgirl torinese Alessia Ventura sembrava pronta al matrimonio.

Tuttavia, un tradimento ha fatto sfumare i sogni della modella, che nel 2013 aveva raccontato così a Verissimo: “Un pugno in faccia mi avrebbe fatto meno male. Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli. Non era possibile fare finta di niente“.

Tempo al tempo. Dal 2019, infatti, la Ventura fa coppia con l’ex portiere ragusano Gabriele Schembari. Chiusa la relazione con la pallavolista Francesca Piccinini, Schembari avrebbe conosciuto la Ventura tramite amici in comune e da quel momento i due non si sono più lasciati.

