Squilla il telefono delle videochiamate nello studio di È sempre mezzogiorno e sullo schermo appare l’ospite della puntata, Tiberio Timperi. Durante la chiacchierata, Antonella Clerici ricorda uno dei momenti più difficili della sua carriera di conduttrice: il programma della mattina di Rai1 Unomattina.

La conduzione di Unomattina

Mentre la “zia Cri” -la chef che affianca Antonella Clerici- prepara il carbone dolce in vista dell’arrivo della Befana, la Clerici e Timperi saltano da un argomento all’altro: la cucina, la famiglia e il lavoro. Proprio quest’ultimo è il tasto dolente, per Antonella in particolare.

La conversazione verte infatti sullo storico programma Rai Unomattina, che Tiberio Timperi conduce dal 1996, “qualcuno potrebbe dire troppo” scherza l’ospite. “25 anni di fedeltà” al programma della mattina, commenta la Clerici e continua “io ti guardo il sabato e la domenica e ti vedo sempre molto divertito“. Un format che Antonella conosce bene e in cui ha lavorato per due anni, dal 1997 al 1999. Ed ecco che escono gli scheletri nell’armadio della conduttrice.

Antonella Clerici e la sveglia mattutina

Timperi si dice felice del lavoro in Rai “nonostante la sveglia mattutina“, ironizza.

E subito aggiunge, rivolgendosi alle collega “e tu ne sai qualcosa, perché anche tu hai dato al mattino“. Antonella risponde chiaramente sull’argomento alzatacce: “O morivo o cambiavo“. Ricorda inoltre che, a differenza di Timperi, il suo impegno era giornaliero. Antonella Clerici, infatti, nei due anni nella famiglia di Unomattina, in cui ha lavorato prima in coppia con Maurizio Losa e successivamente con Luca Giurato, intratteneva il pubblico mattiniero dal lunedì al venerdì. “Sai essere lì tutti i giorni è sicuramente più faticoso” continua la Clerici e poi scherza con il collega “tu ti salvi un po’, il sabato e la domenica: due giorni, poi hai un po’ il tempo di recuperare“.

È sempre mezzogiorno: l’equilibrio perfetto

Così Antonella Clerici ha trovato l’equilibrio perfetto nell’orario del programma che attualmente conduce. In onda dalle 11.55, È sempre mezzogiorno subirà una piccola variazione di messa in onda per il giorno dell’Epifania. La Clerici e tutto lo staff del programma, infatti, tarderà di mezz’ora rispetto al solito orario. La trasmissione partirà alle 12.20, subito dopo il programma di Lorena Bianchetti A sua immagine.

