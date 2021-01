Gerry Scotti è diventato nonno: il figlio Edoardo e la moglie di lui, Ginevra Piola, hanno avuto la piccola Virginia, loro prima figlia, lo scorso 15 dicembre,

La notizia non è ancora stata confermata dai neo genitori né dal conduttore, che aveva diffuso la notizia della gravidanza lo scorso ottobre, durante una puntata di Verissimo.

Gerry Scotti, le parole da futuro nonno

Non ci sono per ora immagini della nuova nata, né ne sono circolate della nomammo ai tempi della dolce attesa. A parlare della nipotina in arrivo era stato infatti Scotti, nello studio di Silvia Toffanin.

“Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio” aveva spiegato il conduttore, raccontando anche un dolcissimo aneddoto in merito al momento in cui aveva scoperto che sarebbe diventato nonno: “Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio”. L’indiscrezione della nascita ora sarebbe stata diffusa dal settimanale Gente.

Scotti in quell’occasione aveva anche raccontato che un suo desiderio sarebbe quello di avere molti nipoti: “Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico.

Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

Scotti aveva anche raccontato di aspettarsi di impazzire di gioia, alla nascita della nipotina: “Sarà una femminuccia […] Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza“.

Chi è il figlio di Gerry Scotti

Edoardo Scotti è l’unico figlio di Gerry Scotti: è nato nel 1992 dalla relazione del conduttore con Patrizia Grosso.

Edoardo Scotti ha studiato in America, a Los Angeles, per diventare regista e poi ha affiancato suo padre nei suoi show, ma dietro le quinte: a Lo Show dei Record, ad esempio, il padre conduceva e lui era nel team del programma. Ha avuto anche esperienze davanti alla cinepresa, come inviato della trasmissione.