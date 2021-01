“Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando” sono le parole della nota attrice Laura Torrisi che si è sottoposta recentemente, in questi giorni di Festa, ad un’operazione in ospedale. Il lungo posto in cui l’attrice racconta cosa le è accaduto.

Laura Torrisi ricoverata in ospedale

Prima di questo nuovo post un lungo silenzio che risaliva all’ultima volta che la Torrisi si è mostrata sui social, poco prima di Natale. Da quel 24 dicembre poi, una lunga assenza che viene ora giustificata da uno scatto che arriva dall’ospedale ove l’attrice si è sottoposta ad un intervento.

Bella come sempre, la Torrisi si è infatti ritratta dal letto d’ospedale dove si scorgono i peluche della figlia e la sua amata cagnolina a farle compagnia in questo momento che è possibile immaginare sia molto delicato.

Il “capodanno alternativo” dell’attrice e l’endometriosi

“Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro te“, scrive Laura Torrisi introducendo cosa le è accaduto. “Ovviamente ci sono anche la mia pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai, sia durante l’intervento, sia dopo“, scrive la Torrisi che, nel frattempo, ha fatto ritorno a casa e si dice in ripresa.

Laura Torrisi in ospedale per un intervento. Fonte: Instagram

Quanto all’intervento, la Torrisi non entra nei dettagli parlando di solo “capodanno alternativo“, e le parole spese sono ringraziamenti per chi le è stato vicino in questi momenti: “Volevo ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero“.

The Social Post si è occupato di trattare e approfondire l’argomento parlando di endometriosi, una malattia subdola e silenziosa che in Italia colpisce una donna su 10.

Approfondisci

L’endometriosi, la malattia subdola che colpisce 1 italiana su 10

Storia di Teresa: “L’endometriosi, la mia infiammazione dell’anima”

Endometriosi: storia di una condanna a vita tra solitudine e rabbia