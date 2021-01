Mentre il Governo sembra stabile e fermo nell’idea di far tornare i ragazzi a scuola dal 7 gennaio, le Regioni viaggiano con il freno a mano tirato.

La paura di molti governatori è quella di riaprire e poi dover richiudere poco dopo per aumento dei contagi. In molti dunque hanno già firmato ordinanze per non riaprire il 7 e per continuare la didattica a distanza ancora un po’.

Chi non torna in aula il 7 gennaio

Al nord, sono molte le regioni che temono che riaprire il 7 gennaio possa portare solo ad aumentare i contagi e rendere vano, se non nocivo, l’allentamento delle misure complessive.

Veneto e Friuli in primis hanno già deciso e ottenuto di non riaprire le scuole secondarie fino al 31 gennaio.

Al centro, le Marche tentennano: non conforta l’idea di riaprire il 7, ma non c’è ancora un’ipotetica data di rientro posticipato. Adnkronos parla del 31 gennaio per gli studenti marchigiani, e di un’ordinanza che potrebbe essere emanata in giornata.

Posizione titubante quella della Lombardia, che potrebbe prendersi anche la giornata di domani per decidere se rientrare in presenza il 7 gennaio o posticipare la didattica in presenza.

Campania: ritorno graduale per gli studenti

Anche la Campania vuole aspettare: De Luca ha programmato un ritorno ai banchi per l’11 gennaio per scuola dell’infanzia e prime due classi della scuola primaria. Dal 18 si valuterà invece il ritorno di tutte le classi delle elementari e, dal 25, di medie e superiori.

Anche la Liguria ha deciso di aspettare. Giovanni Toto, a TgCom, ha detto: “Di fronte all’incertezza su cosa succederà il 7 e l’8 le scuole in Liguria non apriranno.

Mi auguro che il governo si prenda la responsabilità altrimenti farò un’ordinanza, come hanno già fatto altri governatori”.

Chi torna in aula il 7 gennaio

Tornano in aula il 7, invece, tutti gli studenti di Emilia Romagna e Toscana al 50%.

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha dichiarato: “Saremo minoritari, ma in Toscana le scuole secondarie superiori, complici alcuni dati che indicano che ce lo possiamo permettere” riporta Adnkronos: “Il 7 gennaio ripartiranno al 50% in presenza secondo le indicazioni del ministro Speranza, e dal 15 gennaio al 75% in presenza.

Se i dati epidemiologici peggioreranno, torneremo alla didattica a distanza”.

Approfondisci:

Cosa prevede il nuovo mini-Dpcm dal 7 gennaio