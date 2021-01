La storia d’amore tra il figlio di Al Bano, Yari Carrisi e la giovane Thea Crudi è ufficialmente finita. La spiritual singer ha parlato della separazione da Yari al settimanale Diva e Donna. La coppia si era conosciuta quest’estate ma non ha voluto svelare il motivo dell’allontanamento.

Yari e Thea come Al Bano e Romina

Yari Carrisi, 47 anni, chitarrista e cantautore, e Thea Crudi, 32 anni, conosciuta anche come Thea Mantra, cantante e maestra di meditazione italo-finlandese, si erano conosciuti a giugno 2020. Hanno trascorso questi mesi insieme come “compagni di viaggio“, raccontava Yari, condividendo la passione per la musica e il canto.

Impossibile non paragonarli a una delle coppie più iconiche del panorama musicale italiano: Al Bano e Romina. Il confronto non ha mai infastidito Yari, figlio della coppia Carrisi-Power, e Thea, che anzi aveva detto a Vanity Fair: “E poi non solo gli somigliamo, ma anche abbiamo il loro sostegno“.

L’incontro per “caso”

Come spiega Thea in un’intervista a Vanity Fair “il caso non esiste“. Preferisce piuttosto chiamarlo “Himalaya“. La performer aveva infatti conosciuto Yari sui social: il cantante stava portando avanti un progetto intitolato Pellegrinaggi e voleva coinvolgere Thea, artista che aveva trovato online.

Appena lei è arrivata in Puglia per un concerto, Yari è andato a sentirla con la madre Romina.

“È stato un bel viaggio“

Un fulmine a ciel sereno quello della rottura tra i due artisti. Solo a ottobre Yari aveva presentato la nuova fidanzata a Domenica In. Ospite di Mara Venier anche Romina Power, che si era rivelata felice del nuovo amore di Yari. Qualcosa però non ha funzionato, ma Thea non vuole approfondire l’argomento.

Vuole conservare questi mesi di amore e si limita a spiegare così la fine della storia settimanale Diva e Donna: “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo“.

Il rapporto con gli ex suoceri Al Bano e Romina

Thea ci tiene a conservare un bel ricordo anche degli -ormai ex- suoceri. Al Bano, che la performer definisce “una persona generosa e gentile“, aveva augurato alla neo-coppia “l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso“.

Romina invece, che ha conosciuto sin da subito, è stata per Thea “un’amica preziosa” con cui si è sempre trovata bene e con cui- ha detto- “c’è un rapporto speciale“. Nonostante i migliori presupposti, però, la storia d’amore di Yari, che aveva prima chiuso una lunga relazione con Naike Rivelli, non si è dunque sviluppata.

