C’è un nuovo atto da aggiungere alla saga che da anni ormai appassiona i tanti amanti del gossip rosa. Pare infatti che sia tornata in auge, a sorpresa, la “guerra fredda”, si fa per dire, tra Alena Seredova e Ilaria D’Amico. Dissapore il loro che si trascinano alle spalle da anni, dai tempi di Buffon attualmente compagno della D’Amico. Dissapore anche sepolto in profondità da ambo le parti ma che talvolta sembra riaffiorare.

Alena Seredova e Ilaria D’Amico: una ferita rimarginata

Passano gli anni, il rancore si affievolisce e le ferite si rimarginano fortunatamente sebbene i segni rimangono, purtroppo, indelebili.

Potremmo descrivere così il cordiale e cortese rapporto che c’è ad oggi tra Alena Seredova, ex compagna di Buffon, e Ilaria D’Amico, attuale compagna del portiere.

A non perdere l’occasione per una piccolissima frecciatina, nemmeno poi troppo avvelenata quanto mai ironica, è stata la bellissima modella Alena Seredova. Stuzzicata dai fan sotto le Feste con alcune domande sulla sua privata infatti, qualche curioso non si è tirato indietro dal chiederle se proprio sotto Natale e Capodanno avesse deciso di fare gli auguri alla D’Amico.

Ovviamente, sì.

Gli auguri alla D’Amico: Alena Seredova scocca la freccia

“A Natale si è tutti più buoni – la stuzzica un fan nelle stories di Instagram – Vi siete scambiate gli auguri tu ed Ilaria naturalmente la D’Amico?“. La risposta delle Seredova è impeccabile: “Sono buona tutto l’anno, non miglioro a Natale“, a voler far intendere i rapporti con la D’Amico che non si limitano ad essere per convenzione solamente nei momenti “forzati” come molti invece si immaginano e hanno immaginato. Ma c’è di più.

Di fronte ad una seconda domanda dove un altro utente le chiede come abbia fatto a perdonare nonostante il dolore, la Seredova risponde con esemplarità: “Penso che il passaggio sia molto lungo, per tutti, molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane“. Una risposta, anche questa, che sembra sia inscindibile dai trascorsi con la D’Amico e l’ex Buffon.

