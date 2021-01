I Coma_Cose sono un duo musicale indie-rap italiano formatosi a Milano nel 2017 e composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano.

Il duo farà parte dei 26 big annunciati da Amadeus per l’edizione 2021 del Festival di Sanremo, ma cerchiamo di capire meglio chi sono i Coma_Cose.

Chi sono i Coma_Cose

Il duo è composto da Fausto Zanardelli -classe 1978- cantautore originario di Brescia e Da Francesca Mesiano, dj originaria di Pordenone.

Fausto e Francesca, nel duo, usano degli pseudonimi rispettivamente Fausto Lama e California.

I due artisti prima di iniziare la loro carriera nel mondo della musica lavoravano entrambi come commessi in un negozio di borse: parlando, hanno scoperto di avere molto in comune ed hanno così deciso di iniziare insieme questa avventura musicale.

Fausto Zanardelli

Zanardelli, di anni 42, è un cantautore italiano nato il 21 novembre del 1978 a Gavardo, in provincia di Brescia.

Zanardelli è stato conosciuto precedentemente con un altro nome d’arte ovvero Edipo. Nei primi 10 anni del 2000 riscuote un discreto successo che lo porta a collaborare con Dargen D’Amico e con la sua etichetta discografica la quale pubblica alcuni dei suoi lavori più importanti riuscendo a farlo notare nel mondo della musica.

Inoltre, può vantare la pubblicazione di tre album da solista e una serie di concerti a livello nazionale che hanno portato una notevole partecipazione del pubblico.

Tuttavia, nonostante il successo che ha portato a casa, il solista decide di abbandonare il mondo della musica finché non incontra Francesca Mesiano.

Francesca Mesiano

Francesca Mesiano, di anni 31, è una cantautrice italiana ed ex dj nata a Pordenone nel 1990, successivamente trasferitosi a Milano per studiare.

Il look di Francesca è sempre stato molto particolare ed è cambiato molto spesso: la cantante più volte ha affermato di non seguire i dettami della moda del momento e di cercare di usare anche capi usati in altre fasi del passato, e di conseguenza di avere un look che rispecchia la sua personalità.

I due artisti oltre ad essere legati per via della musica, sono anche complici in amore nella vita di tutti i giorni ed è proprio la complicità e la confidenza che porta i Coma_Cose in continua evoluzione.

La discografia dei Coma_Cose

Il loro debutto nel mondo della musica avviene nel 2017 quando entrano a far parte dell’etichetta discografica Asian Fake, pubblicando nello stesso anno il loro primo EP: Inverno ticinese.

Un anno dopo, a Marzo 2018, si esibiscono al talk show E poi c’è Cattelan condotto dallo stesso Alessandro Cattelan.

Durante il 2019 debuttano con il loro primo album Hype Aura. Nello stesso anno i brani Mancarsi e Post concerto vengono certificati disco d’oro dalla Federazione industria musicale italiana.

Nel 2020 il duo decide di collaborare alla canzone Riserva naturale dell’album Feat (stato di natura) di Francesca Michielin.

Inoltre i due artisti compaiono nella serie televisiva Summertime prodotta da Netflix dove presente una scena di un loro concerto. Sempre durante il 2020, precisamente durante la pandemia del Covid-19, pubblicano l’EP “Due”, che contiene solamente due brani: Guerre Fredde e La Rabbia.

Alla fine di dicembre 2020 la Rai ha annunciato che il duo sarà presente tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2021, nella sezione Campioni con il brano Fiamme negli occhi, che essendo un inedito non si conosce ancora il testo.

Lo stile dei Coma_Cose

Il duo ha delle sonorità pop che vengono mischiate con una composizione in rima e ritmata tipica del rap.

I testi riprendono la cultura indie, sono molto ironici, ricchi di citazioni e legati alla sfera sociale urbana. Per l’appunto, il duo tende ad eleggere la loro città, Milano.

Il duo sicuramente ci stupirà nel 71° edizione del Festival di Sanremo: per essere sempre aggiornati su di loro, i Coma_Cose hanno il loro profilo ufficiale su Instagram.

