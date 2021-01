Con un pene lungo si può fare qualsiasi cosa: frustrare gli animali, mandare in cielo i palloncini, spegnere il fuoco e persino salvare il mondo.

Sto parlando della nuova serie animata danese dal titolo Dillermand (letteralmente “uomo-pene”), 13 puntate destinate ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Cosa devono capire i bambini guardando questa serie? Che quello che conta è un pene di grandi dimensioni. E si torna a ragionare su logiche dimensionali maschili, non bastassero alcuni discorsi governativi a ricordarci che ancora oggi c’è chi ragiona con il membro e che l’obiettivo è quello di averlo più duro degli altri maschi alfa.

Dillermand: una serie per bambini

Torniamo alla serie per bambini.

Quindi c’è questo pene lungo, attaccato ad un maschio, che fa cose, a volte riesce ad essere controllato dal suo uomo, altre volte no e combina pasticci, ma poi alla fine va sempre tutto bene, d’altronde è una serie per bambini.

La grafica è antica esattamente come i messaggi che invia alle nuove generazioni. Il super eroe è super dotato e fa cose buone esattamente come vuole tradizione, ma il suo grande super potere sta nella lunghezza del suo organo genitale come se questa fosse la vera essenza di un uomo (non dite agli autori che la dimensione più importante di un pene non è la lunghezza: parola di chi un pene lo usa non per recuperare palloncini!).

Una logica patriarcale e penocentrica

Questa serie dimostra ancora una volta di quanto sia difficile andare oltre ad una logica patriarcale e penocentrica, ancora troppo diffusa e non solo in Danimarca.

Ogni giorno ci sono persone che lottano per la parità di genere, o meglio perché il genere non sia più una discriminante.

Ogni giorno ci sono persone che lottano contro il body shaming, il bullismo, le molestie e la violenza.

Ogni giorno ci sono persone che lottano a favore della diversità, perché anche qui risiede l’essenza della bellezza.

I bambini di oggi sono gli uomini di domani: quali pensieri avranno?

E tornando ai bambini cosa sarà loro insegnato? Che il pene è un giocattolo, che con lui si può salvare il mondo, che il valore di un uomo si misura sulla lunghezza del membro?

E quali idee avranno questi futuri uomini?

I sostenitori della serie si affannano nel dire che la sessualità va vissuta anche come un gioco: vero! Ma cosa centra la sessualità con le misure e con le narrazioni oggetto delle puntate?

L’educazione sessuale alle elementari dovrebbe essere un diritto, ma i contenuti non sono centro quelli dimensionali, quanto piuttosto quelli dell’affettività e dell’emotività.

E le bambine? Gli autori stanno pensando ad una serie con la protagonista dotata di labbra gigantesche: GIÙ LE MANI DALLA VULVA!