È una notizia drammatica quella che arriva da Livorno dove è stato trovato privo di vita, nella sua casa all’età di 69 anni, il celebre Solange, il sensitivo della televisione particolarmente amato dal pubblico. Proprio qualche giorno fa il sensitivo si era sottoposto ad alcuni accertamenti clinici in ospedale ed era stato dimesso.

Morto il celebre sensitivo Solange

Lo conoscevamo tutti come Solange e molto meno come invece era registrato all’anagrafe, Paolo Bucinelli. Una vita piena di grandi successi e un pubblico che per il “sensitivo della tv”, stravedeva. È stato purtroppo, quest’oggi, trovato morto nella sua abitazione in provincia di Livorno, a Collesalvetti.

Stando a quanto attualmente riportato da fonti vicine all’uomo, Solange sarebbe deceduto per cause naturali, molto probabilmente un malore sul quale indagheranno nelle prossime ore i medici.

Sparito da giorni, la drammatica scoperta dei Vigili del Fuoco

Secondo quanto trapelato da fonti vicine al sensitivo, da giorni Bucinelli sarebbe scomparso dalla circolazione. Una circostanza che ha preoccupato i suoi cari e le persone a lui vicine che hanno così deciso di chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco.

Purtroppo, arrivati fuori dalla casa dell’uomo, nessun grido ha ricevuto risposta ed entrati di forza nella sua abitazione i Vigili del Fuoco non hanno potuto far altro che confermare ad amici e parenti il terribile sospetto. Il corpo dell’uomo sarebbe stato ritrovato sul divano, all’interno della sua casa.

Il successo in televisione: dal debutto alla lite col Divino Otelma

Ospiti per anni dei più noti salotti televisivi, Solange è sempre stato un personaggio molto amato dal pubblico per il suo estro e la sua sensibilità artistica. Il suo vero debutto sul piccolo schermo avvenne già nel lontano 1980, quando approdò sulla scena nelle vesti di sensitivo.

Un successo successivamente consacrato, negli anni, con la partecipazione a reality e programmi che vanno da Buona Domenica a La Fattoria. Era il 2018 quando Solange veniva ospitato da Mara Venier in quel di Domenica In, un’ospitata che tutti ricorderanno per il “drammatico epilogo”, segnato da un’accesa litigato col Divino Otelma. Sempre secondo quanto riportato in questi momenti, sarebbe stato un malore ad uccidere il sensitivo che il prossimo aprile avrebbe compiuto 69 anni.