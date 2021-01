Anche il cast di Amici di Maria De Filippi deve fare i conti ravvicinati con l’emergenza sanitaria. A farne le spese è il gruppo di insegnanti con Lorella Cuccarini, new entry del programma, risultata positiva al Coronavirus. Notizia che però al momento non trova conferma sui canali social della nuova “prof” del talent della De Filippi.

Lorella Cuccarini positiva al Covid

Brutte notizie per Maria De Filippi che dovrà confrontarsi anche lei con la Dad, la didattica a distanza. Proprio così infatti, la new entry del talent Lorella Cuccarini, nuova insegnante entrata a far parte del cast al fianco della Celentano e della Peparini e ad un’altra new entry, Arisa, è risultata essere positiva al Covid-19.

La Cuccarini sarebbe asintomatica e la De Filippi avrebbe già studiato un piano d’emergenza ad hoc per lei per non farle mancare il consueto appuntamento in puntata.

Saltano i piani: lezioni di danza “a distanza”

Proprio così infatti la Cuccarini presenzierà comunque al talent seppur in collegamento da casa, cimentandosi in una vera e propria Dad, didattica a distanza. Sempre secondo le fonti interne a Mediaset pare che nel corso della puntata di domani la Cuccarini stessa spiegherà il motivo della sua assenza in studio andando dunque a spiegare al pubblico di essere risultata positiva al virus.

Come da prassi, anche la Cuccarini prima di poter tornare negli studi televisivi dovrà attendere l’esito negativo del tampone. Quanto alle sue condizioni di salute, la conduttrice sarebbe per l’appunto asintomatica e godrebbe di ottima salute.

La Cuccarini è solamente una delle ultime personalità dello spettacolo, in ordine di tempo, ad aver contratto il Covid-19. Tra i tanti che hanno dovuto fare i conti con il virus ricordiamo infatti Carlo Conti e Gerry Scotti ma anche Orietta Berti, Iva Zanicchi ed Emilio Fede.

Approfondisci

Maria De Filippi racconta il motivo dietro il rifiuto dato da Amici ad Arisa

Amici di Maria De Filippi: scomparsa a 74 anni “La Prof”, Rita Speranza

Alessandra Celentano di nuovo con l’ex marito: la foto della prof di Amici