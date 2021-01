L’Epifania ci ha portato via tutte le feste ma ci ha reso la programmazione televisiva a cui siamo affezionati. Mentre su Canale 5 va in onda il finale di stagione della serie Fratelli Caputo, su Italia 1 ricomincia il viaggio alla scoperta dei misteri e delle meraviglie del mondo in compagnia di Freedom – Oltre il confine. Anche su Rai 2 ricominciano le serie tv e su Rai 3 riparte Titolo V. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 va in onda Miracoli dal cielo.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Christy Beam, madre di Annabel, protagonista della pellicola. L’incredibile storia vera narra le vicende che travolsero la famiglia Beam circa 10 anni fa, quando alla loro secondogenita venne diagnosticata una rara malattia dell’apparato digestivo. Le cose sembravano volgere al peggio e la famiglia sembra aver perso fede, equilibrio e speranze. Ad un certo punto però tutto, miracolosamente, cambiò…

Su Rai 2 la serata è dedicata ai medical drama. Alle 21.20 si comincia con la 1ª puntata della 4ª stagione di The Good Doctor intitolata In prima linea.

Dalle 22.05 invece saranno trasmessi 3 episodi di The Resident.

Dopo la pausa natalizia su Rai 3 ricomincia il talk show dedicato alla politica e all’attualità Titolo V. Tema principe della serata: il ritorno in aula. Tra governo, regioni, dirigenti scolastici e ricorsi al Tar, chi tornerà tra i banchi e chi invece sarà costretto a continuare con la didattica a distanza?

I programmi in onda su Mediaset

Ritorna l’appuntamento con Quarto grado questa sera su Rete 4. La coppia giornalistica formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Visero torna a far luce sui fatti di cronaca ancora irrisolti di ieri e di oggi.

Questa sera su Canale 5 va in onda il finale di stagione della fiction Fratelli Caputo.

Il viaggio con Roberto Giacobbo tra i misteri e le meraviglie della natura e della storia ricomincia questa sera su Italia 1 con una nuova stagione di Freedom – Oltre il confine.

Gli altri

Dopo la sorprendente performance di Speciale Propaganda Night, ritorna Diego Bianchi con il suo consueto appuntamento del venerdì sera su La7.

Dalle 21.15 Propaganda Live.

Su Rai Movie va in onda un classico del cinema italiano: Pane, amore e… di Dino Risi con Vittorio De Sica e Sophia Loren.

Iris dedica la prima serata al film pluripremiato di Clint Eastwood Mystic River. Il thriller, sapientemente costruito sugli stati d’animo dei protagonisti, vanta un cast stellare composto, tra gli altri, da Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon.