Ci sono importanti aggiornamenti sulle condizioni di Roberto Maroni, l’ex governatore della Regione Lombardia ed ex ministro della Repubblica, è ricoverato in ospedale dallo scorso lunedì a causa di malore, ha subito un intervento. I medici hanno reso note le condizioni dell’ex presidente della Regione Lombardia.

Al momento le informazioni trapelate non sono molte, se non sulle condizioni del paziente tramite una nota divulgata dall’ospedale. In precedenza, i medici dell’ospedale di Varese avevano spiegato che gli accertamenti puntavano ad individuare la causa del malore più eventuali danni causati dalla caduta.

Roberto Maroni operato

L’ex ministro degli interni si trova ricoverato presso l’istituto neurologico Basta di Milano, dove, nella giornata di venerdì 8 gennaio, è stato sottoposto ad un intervento.

A riferirlo è l’ospedale stesso tramite un comunicato riportante le condizioni del paziente. Il nosocomio ha definito le condizioni di Roberto Maroni come soddisfacenti, in quanto sveglio e cosciente e, in accordo con la volontà della famiglia, non divulgheranno più aggiornamenti salvo significativi sviluppi. L’ospedale non ha specificato di che tipo di intervento si sia trattato ne altro.

Il malore di Roberto Maroni

Nella serata di lunedì 4 gennaio, le agenzie battevano la notizia che l’ex Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, era stato colto da un malore mentre si trovava nella sua casa di Lozza, accasciandosi al suolo battendo la testa.

Immediato l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato Maroni presso l’ospedale Circolo di Varese.

Le condizioni dell’ex ministro sono state ritenute non gravi e che la permanenza in ospedale aveva scopo precauzionale. I medici pare fossero più interessati a capire, tramite accertamenti, la causa dello svenimento.

In tanti hanno espresso la propria vicinanza a Roberto Maroni, tra questi non manca l’attuale leader della Lega Matteo Salvini, che si è detto essere in contatto con la famiglia e di aver contattato personalmente Maroni.

Approfondisci:

Roberto Maroni in ospedale: le parole di Matteo Salvini

Roberto Maroni ricoverato per un malore