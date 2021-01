Mentre il mondo sta iniziando in queste settimana il contrattacco al Coronavirus, grazie all’approvazione e l’arrivo dei primi vaccini anti-Covid, un nuovo studio sottolinea inquietanti effetti della malattia. È stato rilevato infatti come le persone che sono state male a causa della malattia possono convivere con alcuni sintomi anche per 6 mesi.

Pazienti guariti dal Covid ma con sintomi

Da un certo punto di vista, fa specie leggere studi che possono contare su mesi e mesi di osservazione di pazienti affetti da Covid-19: la pandemia però è in corso da quasi un anno e nuovi studi cercano ancora di scoprirne tutti i lati ancora oscuri o poco chiari.

Tra questi, è stato pubblicato in queste ore uno studio cinese circa gli effetti del Covid-19 sui pazienti. “Le conseguenze a lungo termine del Covid-19 sulla salute – si legge sul The Lancet – restano poco chiari“. Lo studio vuole quindi chiarire che cosa sia successo a numerosi pazienti una volta dimessi dall’ospedale, dopo aver sperimentato in prima persona la malattia.

Dallo studio, è emerso quindi che delle oltre 1.700 persone ricoverate all’ospedale Jin Yin-tan di Wuhan, il 76% ha poi sofferto di sintomi Covid 6 mesi dopo la malattia.

Stanchezza, insonnia e depressione i sintomi che restano

Gli esperti cinesi hanno analizzato la storia clinica e il follow-up di un campione di pazienti dall’età media di 57 anni: molti di loro lamentavano stanchezza e disturbi muscolari mesi dopo le dimissioni; questi, inoltre, sarebbero i sintomi più comuni percepiti 63% delle persone. Ci sono poi pazienti che hanno vissuto sulla propria pelle ansia o depressione (23%), disturbi del sonno (26%), ma anche problemi renali e polmonari dopo esser guariti dal Covid-19.

“Studi con un tempo di osservazione più lungo su una più larga parte di popolazione sono necessari – sottolinea lo studio pubblicato sul Lancet – per capire appieno lo spettro di conseguenze del Covid-19 sulla salute“.

