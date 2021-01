Mistero e preoccupazione per un aereo di linea della Sriwijaya Air partito da Giakarta. Secondo quanto riportano le fonti, avrebbe interrotto tutti i contatti poco dopo la partenza dalla capitale indonesiana e sarebbe precipitato in mare. Dai social media, arrivano video dei primi rottami, ma non è stato ancora chiarito se ci siano o meno superstiti.

Scomparso il volo SJ182 della Sriwijaya Air

La notizia è iniziata a circolare nella tarda mattinata italiana: un aereo della Sriwijaya Air, compagnia low cost indonesiana, ha interrotto i contatti radio e sarebbe scomparso.

Il volo era partito da Giakarta, diretto a Pontianak sull’isola del Borneo. Appena quattro minuti dopo il decollo, però, il volo avrebbe avuto problemi e potrebbe essere precipitato in mare.

Le ultime notizie certe, riferite da FlightRadar24, riferiscono che l’aereo avrebbe perso più di 10.000 piedi di quota prima di scomparire dai radar. Da qui il sospetto, che l’aereo sia caduto in mare: a confermarlo sono state anche le autorità locali.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

62 persone a bordo, 7 sono bambini

Sono iniziate intanto le ricerche dell’aereo e di possibili superstiti: alcuni testimoni infatti avrebbero riferito di aver visto l’aereo cadere in mare.

Sembra inoltre che la guardia costiera avrebbe già avvistato rottami e, forse, alcuni resti umani. In alcuni video diffusi sui social media, si vedono anche persone del luogo raccogliere presunti rottami del volo.

Sul volo SJ182 c’erano 62 persone, di queste 56 passeggeri (7 bambini) e 6 membri dell’equipaggio, tra i quali i due piloti del Boeing. “Siamo consapevoli dei report dei media – le parole del portavoce della compagnia ai media esteri – Stiamo monitorando attentamente la situazione“.

Nel video, civili mostrano presunti detriti del Boeing 737 🙏🏻pic.twitter.com/9b2RC5mf0i — Asiablog.it (@Asiablog_it) January 9, 2021

L’aereo sarebbe vecchio di 26 anni

Da quanto riportato dai media locali e internazionali, emerge che il Boeing 737-500 della Sriwijawa Air sarebbe vecchio 26 anni, ma al momento è impossibile stabilire se questo dato abbia avuto un ruolo preciso nella probabile caduta.

Viene però sottolineato come quello precipitato a Giakarta sia addirittura una versione più vecchia rispetto all’aereo della Lion Air 610 precitato nel 2018 nel Mar di Giava. In quell’occasione morirono 189 persone, ma non è il peggior disastro aereo della storia del Paese.

Nel 1997, infatti, un altro incidente costò la vita a 234 persone, vicino a Sumatra.

SEGUONO AGGIORNAMENTI