Il 10 gennaio Live-Non è la d’Urso non andrà in onda come previsto, l’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale di Mediaset che ha svelato il perché. Niente paura però, i fan di Carmelita dovranno pazientare solo una settimana in più per rivedere in onda uno dei talk più seguiti della domenica.

Salta Live-Non è la d’Urso

Slitta il ritorno di Barbara d’Urso in tv, il motivo? Uno speciale dedicato a Papa Francesco che andrà in onda in primissima serata su Canale 5. Il Tg5 ha infatti registrato un’intervista esclusiva al Papa che sarà trasmessa alle 20.40 su Canale 5.

A seguire, sarà trasmesso il film Chiamatemi Francesco, di Daniele Lucchetti.

Una serata speciale dunque per Canale 5 che ha deciso di rimandare il ritorno in onda della d’Urso in prima serata. Live tornerà regolarmente in onda domenica 17 gennaio alla solita ora.

L’intervista a Papa Francesco

L’intervista esclusiva sarà condotta da Fabio Marchese Ragona nella residenza di Santa Marta in Vaticano. Argomento principale sarà la pandemia di Covid-19, i vaccini e altri temi. Stando alle anticipazioni trapelate, il Papa affronterà la questione di quanto accaduto negli Stati Uniti, parlerà di politica e di aborto.

Domenica Live ci sarà

Nessuna irregolarità, invece, per quanto riguarda la programmazione del pomeriggio. Domenica Live andrà regolarmente in onda alle 17.10 e, tra gli ospiti, ci sarà Filippo Nardi che dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto nella Casa del GF Vip e Maria Teresa Ruta. Stando alle anticipazioni, in studio ci sarà anche Guenda Goria, con la quale Nardi dovrà confrontarsi.

È mistero invece sugli altri ospiti della trasmissione, occorrerà aspettare la puntata per scoprirlo.

