A Domenica In omaggio speciale al grande Domenico Modugno. In studio Beppe Fiorello presenta il suo show Penso che un sogno così, ideato nel ricordo del grande cantautore napoletano. E proprio la moglie del compianto Modugno telefona in diretta nella puntata di oggi: è questo il sorprendente regalo di Mara Venier per il suo ospite.

Beppe Fiorello: telefonata a sorpresa

A Domenica In è ospite Beppe Fiorello, che torna domani sera in prima serata su Rai1 con Penso che un sogno così. Uno show musicale all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento che, già dal titolo, si presente come un omaggio al grande Domenico Modugno.

Ospite di Mara Venier, l’attore e showman è già stato grande protagonista in Rai lo scorso anno con la fiction di successo Gli orologi del diavolo.

Grande sorpresa per Beppe Fiorello quando Mara Venier gli fa un regalo inatteso quanto emozionante. In collegamento telefonico, infatti, interviene Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno. L’attore, che non si aspettava questa sorpresa, rimane spiazzato.

L’omaggio a Modugno: “Tutti lo amavamo“

L’attrice rivela: “Io finora sto bene, sono a casa, incarcerata come tutti“.

E poi ricorda con dolcissime parole il grande Modugno, l’amore della sua vita, al cui fianco è rimasta fino alla fine dei suoi giorno: “È stata una scoperta ogni giorno, lui era un tipo molto estroso, con lui non ci si annoiava mai“. E, ricordando l’indimenticabile esibizione a Sanremo sulle note di Nel blu dipinto di blu, spiega: “Aveva 56 anni, è morto a 65“.

Parole di ammirazione, successivamente, per Beppe Fiorello che ha deciso di ricordare il marito con questo show: “Beppe ha fatto una full immersion in Domenico Modugno.

Io penso di essere stata un suo mentore. Domani ti vedrò con tanto piacere“.

Al termine del collegamento della Gandolfi, Beppe Fiorello elogia ancora una volta la figura del grande cantautore: “Tutti lo amavamo Modugno, è stato amato da tuti. Infatti domani sera sarà il racconto di una famiglia speciale“. Penso che un sogno così è infatti uno show che intreccia due storie familiari in cui si sovrappongono la figura di Domenico Modugno e quella del compianto padre dell’attore, Nicola Fiorello. Uno show dedicato alla famiglia e rivolto proprio alle famiglie: l’appuntamento è per domani sera su Rai1 alle 21.20.

