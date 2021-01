A Domenica In arriva un grande amico di Mara Venier: Pierluigi Diaco. Il conduttore radiofonico e noto volto tv racconta frammenti della sua vita, a cominciare dall’amore che lo lega al marito Alessio Orsingher. La dedica al suo uomo è romantica: “La persona migliore che io abbia mai conosciuto“.

Pierluigi Diaco innamorato del suo Alessio

Pierluigi Diaco apre il suo cuore a Domenica In, ospite della grande amica Mara Venier. Assieme a lei il conduttore radio e tv ha condiviso momenti importanti della sua vita e in lei ha sempre trovato una fidata consigliera.

Tra i numerosi capitoli che popolano il libro della sua vita, spicca senza ombra di dubbio l’amore per il marito Alessio Orsingher, giornalista di La7.

I due sono convolati a nozze nel 2017 dopo un lungo travaglio psicologico in cui Diaco ha ragionato molto su se stesso e il suo orientamento sessuale. A Domenica In rivela: “Per me la sessualità non è mai stata una patente d’identità. Non ho mai pensato di dover aderire ad un piacere e ho sempre pensato che la vera rivoluzione culturale fosse quella di dare per scontato che le persone amano chi vogliono“.

“Ci facciamo molte risate insieme“

Pierluigi Diaco ha trovato in Orsingher più di un marito: una persona con cui confidarsi, una spalla su cui piangere e un vero e proprio punto di riferimento. Il conduttore non ha dubbi: “È la persona migliore che io abbia mai conosciuto. È complice, amico, amante, mi sa stare di fianco, mi critica tantissimo. E poi ridiamo tanto, io sono più serioso, lui invece ha una dose di spirito più accesa e ci facciamo molte risate insieme“.

Il matrimonio è stato il sigillo d’amore di una storia romantica al fianco del suo Alessio. La scelta di convolare a nozze è stata piuttosto meditata: “Ho passato un’esistenza a innamorarmi e disinnamorarmi con grande facilità. A un certo unto con Alessio ho sentito il bisogno di costruire una vita insieme. Le passioni vanno e vengono, ma lui è la persona giusta con cui costruire la mia nuova vita e devo dirti che la mia nuova vita con lui è bellissima. Ciò che lo tiene in piedi è la stima e il rispetto reciproco.

Poi è una forma di alleanza“.

