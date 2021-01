“Mille ansie” da futura mamma bis frutto di un piccolo spavento per Chiara Ferragni. Incinta all’ottavo mese l’influencer ha raccontato ai fan di essere caduta e, per la paura ha subito fatto un’ecografia di controllo raccontando anche della bella sorpresa che la bambina le ha riservato.

Caduta per Chiara Ferragni

Come una mamma qualunque, Chiara Ferragni vive questa gravidanza tra ansie e aspettative. Giusto pochi giorni fa aveva condiviso ai fan l’andamento della sua seconda gravidanza, svelando di averla trovata più stancante della prima ma senza nausee eccessive. Augurandosi nel profondo del cuore di non vivere l’esperienza vissuta già con il piccolo Leo, del problema alla placenta.

Fortunatamente tutto era andato per il verso giusto e il piccolino cresce sano e felice in una famiglia che lo ama tantissimo. Anche Chiara Ferragni, dunque, non è esente da quelle paure tipiche che la gravidanza riserva, soprattutto quando si verificano piccoli incidenti.

L’influencer ha raccontato di essere caduta, niente di estremo, una caduta da in piedi, “Sul sedere” come lei stessa ha spiegato. Colta da “mille ansie” ha deciso di fare un’ecografia di controllo dove si è trovata di fronte una bella sorpresa.

Il sorriso della bimba

Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo instagram una piccola gallery con le foto dell’ecografia fatta, raccontando della sorpresa che si è trovata sulle schermo. Nelle immagini la piccola, ancora nel grembo materno, è stata colta mentre sorrideva: “È perfetta” ha commentato l’influencer.

Chiara ha poi voluto ringraziare tutti coloro che le hanno scritto, preoccupati per lei, ribadendo di stare bene e che, fortunatamente, non si è trattato di niente di grave.

